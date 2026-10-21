Πανεπιστήμιο Πατρών: Δωμάτια σε όλους τους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια – Νέες αιτήσεις τον Νοέμβριο

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Από τις 3 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα ανοίξει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για παραχώρηση δωματίων.

Λύση στο πρόβλημα εύρεσης φοιτητικής στέγης βρέθηκε για πρωτοετείς αλλά και παλαιότερους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που υπέβαλαν αίτηση και πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρύτανη, καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών, όπου εγκρίθηκε η διάθεση δωματίων χωρίς να εφαρμοστεί ποσόστωση για τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλάβουν τα δωμάτιά τους από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2026. Τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα, ενώ η ενημέρωση των φοιτητών που εξασφάλισαν στέγαση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η απόφαση καλύπτει όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το έτος φοίτησής τους.

Νέες αιτήσεις για φοιτητική στέγαση

Παράλληλα, η Εφορεία Φοιτητικών Εστιών αποφάσισε να ανοίξει εκ νέου η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων από τις 3 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων θα αφορά:

Φοιτητές που έλαβαν μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Φοιτητές που θα επιλεγούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Φοιτητές που είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, αλλά στον φάκελό τους υπήρχαν εκκρεμότητες.

Φοιτητές που δεν είχαν υποβάλει αίτηση κατά την προηγούμενη διαδικασία.

Με την επαναλειτουργία της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους φοιτητές να διεκδικήσουν θέση στις φοιτητικές εστίες, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια.

Εκτός από τη στέγαση, σημαντική ρύθμιση υπήρξε και για τη διατροφή. Οι φοιτητές που δεν καλύπτονται από το καθεστώς δωρεάν σίτισης θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν τρία γεύματα ημερησίως με συνολικό κόστος μόλις 2 ευρώ την ημέρα. Όπως τόνισε ο κ. Μπούρας στην ανάρτησή του, η κίνηση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι για τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου «η φοιτητική μέριμνα είναι πρώτη προτεραιότητα».