Πολυτεχνείο 2026: Νέα δεδομένα στον τριήμερο εορτασμό – Τι αλλάζει και γιατί αντιδρούν οι φοιτητές

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Έντονες αντιδράσεις στους Φοιτητικούς Συλλόγους προκαλούν τα νέα μέτρα ασφαλείας και οι περιορισμοί πρόσβασης που αποφάσισε η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ενόψει της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Με τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων να παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού και τις εκδηλώσεις να περιορίζονται στους εξωτερικούς χώρους, οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της επετείου και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις.

Η πρώτη αντίδραση έχει ήδη προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 12:30, με παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία του ΕΜΠ, κατά την οποία οι Φοιτητικοί Σύλλογοι θα απαιτήσουν να παραμείνουν ανοιχτές οι πύλες και τα κτίρια του Ιδρύματος.

Το κλίμα έντασης επιβαρύνεται και από τα πρόσφατα βίαια επεισόδια στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ, κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών φοιτητών.

Πολυτεχνείο: Τι προβλέπει η απόφαση της Πρυτανείας

Το νέο πλαίσιο οργάνωσης και ασφάλειας του τριήμερου εορτασμού καθορίζεται με Πρυτανική Πράξη που εκδόθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με την υπογραφή του πρύτανη του ΕΜΠ, Ιωάννη Χατζηγεωργίου.

Η απόφαση στηρίζεται σε προηγούμενη απόφαση της 20ής Νοεμβρίου 2025, η οποία είχε ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του περσινού εορτασμού.

Σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη, η λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας κρίνεται αναγκαία λόγω περιστατικών καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν, με ιδιαίτερη αναφορά στα επεισόδια της 15ης Νοεμβρίου 2025, κατά τον εορτασμό της 52ης επετείου.

Οι σημαντικότεροι περιορισμοί που προβλέπονται είναι οι εξής:

– Από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου θα εφαρμόζεται αυξημένη φύλαξη στο συγκρότημα της Πατησίων από την υπηρεσία φύλαξης του ΕΜΠ.

– Όλα τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 έως και τις 17 Νοεμβρίου.

– Στις 13 και 14 Νοεμβρίου οι πύλες θα είναι κλειστές, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας.

– Προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης ακόμη και πριν από τις 13 Νοεμβρίου.

– Κατά το τριήμερο 15, 16 και 17 Νοεμβρίου οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στην επιφάνεια που θα διαθέσει το Ίδρυμα.

– Η είσοδος θα επιτρέπεται από την κεντρική πύλη της Πατησίων και από τις πύλες των οδών Στουρνάρη και Τοσίτσα που βρίσκονται πλησιέστερα στην Πατησίων.

Ιδιαίτερα περιορισμένο θα είναι και το ωράριο πρόσβασης στο ιστορικό συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, στις 15 και 16 Νοεμβρίου οι πύλες θα ανοίγουν στις 08:30 και θα κλείνουν στις 18:00, με δυνατότητα να κλείσουν νωρίτερα εφόσον προκύψουν λόγοι ασφαλείας.

Ανήμερα της επετείου, στις 17 Νοεμβρίου, η πρόσβαση θα επιτρέπεται από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών αρχών, μεταξύ των οποίων τα υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να συνδράμουν στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Παράλληλα, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου του ΕΜΠ θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Προβλέπεται ακόμη και τηλεφωνική πρόσκληση για συνεδρίαση, ώστε να είναι δυνατή η άμεση λήψη αποφάσεων.

Φοιτητικοί Σύλλογοι: «Αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του εορτασμού»

Οι νέοι περιορισμοί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο φοιτητικό κίνημα, με εκπροσώπους Φοιτητικών Συλλόγων να ζητούν την απόσυρσή τους.

Φοιτητές που μίλησαν στο Reader υποστήριξαν ότι τα μέτρα έχουν αστυνομικό χαρακτήρα και επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά:

«Με τα νέα αστυνομικού χαρακτήρα μέτρα αλλοιώνεται στην πράξη ο χαρακτήρας του τριήμερου εορτασμού κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητο από το φοιτητικό κίνημα αλλά και τον κόσμο του αγώνα γενικότερα».

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι έχουν ανακοινώσει κινητοποίηση για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 12:30, στην Πρυτανεία του ΕΜΠ, διεκδικώντας την ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους του ιστορικού συγκροτήματος.

Καταγγελίες για «προβοκατόρικες ενέργειες» μετά τα επεισόδια στο Μαθηματικό

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι Φοιτητικών Συλλόγων, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων κατήγγειλαν προσπάθεια τρομοκράτησης και υπονόμευσης του εορτασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου στο Τμήμα Μαθηματικού του ΕΚΠΑ, κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου.

Ο εκπρόσωπος του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών, Κωνσταντίνος Δεληγιάννης, χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα επικίνδυνο πολιτικό γεγονός, επισημαίνοντας ότι άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν σε εσωτερικό χώρο της σχολής, όπου βρίσκονταν εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκτόξευση βομβών μολότοφ προκάλεσε τραυματισμούς και οδήγησε στην είσοδο αστυνομικών δυνάμεων στο Ίδρυμα.

Όπως υποστήριξε, τέτοιες πρακτικές «στρώνουν το έδαφος για κρατική καταστολή» και τροφοδοτούν το κυβερνητικό αφήγημα περί βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια.

Από την πλευρά της, η εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού, Ναταλία Λαμπρινιάδη, έκανε λόγο για πρωτοφανή περιστατικά, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «προβοκατόρικη».

«Εμείς πιστεύουμε ότι κάποιους το Πολυτεχνείο τους ενοχλεί, γιατί το Πολυτεχνείο αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρεις τραυματίες από την επίθεση στο ΕΚΠΑ

Στην κατάσταση της υγείας των τραυματιών αναφέρθηκε η νοσηλεύτρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», Μαρία Χαρχαρίδου.

Όπως γνωστοποίησε, στις 4 Νοεμβρίου μεταφέρθηκαν στα επείγοντα του νοσοκομείου τρεις τραυματισμένοι φοιτητές.

Ο ένας έφερε εγκαύματα και παρέμεινε για προληπτική νοσηλεία μία ημέρα, προτού λάβει εξιτήριο. Ο δεύτερος είχε τραυματιστεί στον μηρό από τσεκούρι και αποχώρησε από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα, ενώ ο τρίτος έφερε εκδορές.

Η ίδια σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των τραυματισμών.

Παρέμβαση του ΣΦΕΑ για τα μέτρα στο Πολυτεχνείο

Στους περιορισμούς που αποφάσισε η Πρυτανεία του ΕΜΠ αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-1974), Βαγγέλης Γκιούγκης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου εξέφρασε την αντίθεσή του στη λογική της αστυνόμευσης του ιστορικού χώρου, υποστηρίζοντας ότι στο Πολυτεχνείο δεν έχουν θέση ούτε οι αστυνομικές δυνάμεις ούτε τα επεισόδια.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για τη συγκρότηση κοινών επιτροπών λαϊκής και φοιτητικής περιφρούρησης, με στόχο την προστασία του εορτασμού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο πρύτανης του ΕΜΠ είχε προτείνει αρχικά ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς, μεταξύ των οποίων τη λειτουργία μίας μόνο πύλης και τη συντόμευση της διάρκειας των εκδηλώσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ υποστήριξε επίσης ότι η Πρυτανεία δεν παραχώρησε ούτε μία μικρή αίθουσα για τις ανάγκες του Συνδέσμου, ο οποίος συμμετέχει στη συνδιοργάνωση του εορτασμού.

Για σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του ΣΦΕΑ, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις του απέναντι στα νέα μέτρα.

Με τις αντιδράσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και την κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου, το ζήτημα των περιορισμών πρόσβασης στο ιστορικό συγκρότημα της Πατησίων βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων ενόψει της επετείου.