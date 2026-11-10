Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ: Ποιοί θα το λάβουν

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Επίδομα Χριστουγέννων έως 500 ευρώ μικτά προβλέπει νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς υπολογίζεται το ποσό και τι ισχύει για τη μερική απασχόληση.

Ετήσιο επίδομα Χριστουγέννων ύψους έως 500 ευρώ μικτά για εργαζομένους και συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων του δημόσιου τομέα προβλέπει ρύθμιση που, σύμφωνα με δημοσίευμα, περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πρώτη καταβολή τοποθετείται στις 16 Δεκεμβρίου 2027, γεγονός που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αφορά τις γιορτές του 2026.

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα εξαρτάται από τη διάρκεια μισθοδοσίας και το ωράριο απασχόλησης, με τα 500 ευρώ να αποτελούν το ανώτατο μικτό ποσό για όσους έχουν εργαστεί με πλήρες ωράριο σε ολόκληρη την περίοδο αναφοράς. Η προβλεπόμενη ρύθμιση περιλαμβάνει αναλογικές καταβολές για εργαζομένους με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή μερική απασχόληση, ενώ το επίδομα θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.

Νέο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για τις 16 Δεκεμβρίου 2027, ενώ το ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος θα εξαρτάται από τον χρόνο μισθοδοσίας και το ωράριο απασχόλησής του.

Η προβλεπόμενη ενίσχυση δεν αφορά τα Χριστούγεννα του 2026, καθώς η εφαρμογή της ξεκινά από το επόμενο έτος. Πρόκειται για ετήσια παροχή, η οποία θα καταβάλλεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εάν η ημερομηνία πληρωμής συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η καταβολή θα μεταφέρεται στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη.

Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η περίοδος αναφοράς εκτείνεται από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η διάταξη καλύπτει εργαζομένους και συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που αμείβονται από φορείς του δημόσιου τομέα.

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται το προσωπικό των δημόσιων φορέων και οι δικηγόροι που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής.

Παράλληλα, προβλέπεται η ένταξη εργαζομένων συγκεκριμένων δημόσιων επιχειρήσεων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις δημόσιου ελέγχου ή τακτικής χρηματοδότησης.

Στη ρύθμιση εντάσσονται επίσης οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων.

Δικαιούχοι προβλέπεται να είναι ακόμη:

Τα αιρετά όργανα δήμων και περιφερειών που λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία.

Τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών.

Τα όργανα διοίκησης των φορέων που υπάγονται στη διάταξη, εφόσον αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται τα μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης που λαμβάνουν αποκλειστικά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις και όχι μηνιαίες αποδοχές.

Ποιοι θα λάβουν ολόκληρα τα 500 ευρώ

Το πλήρες ποσό των 500 ευρώ μικτά προβλέπεται για όσους έχουν μισθοδοτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του δωδεκαμήνου αναφοράς και εργάζονται με πλήρες ωράριο.

Για εργαζομένους που έχουν απασχοληθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα, η καταβολή θα πραγματοποιείται αναλογικά.

Κάθε πλήρης ημερολογιακός μήνας μισθοδοσίας αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του επιδόματος, δηλαδή σε περίπου 41,67 ευρώ μικτά.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης που έχει μισθοδοτηθεί για έξι μήνες θα δικαιούται 250 ευρώ μικτά.

Για χρονικά διαστήματα μικρότερα του ενός μήνα, ο υπολογισμός θα πραγματοποιείται με βάση μήνα 30 ημερών.

Τι ισχύει για όσους άλλαξαν φορέα εργασίας

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους εργαζομένους που μετακινήθηκαν από έναν δημόσιο φορέα σε άλλον κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Εφόσον ο δικαιούχος έχει μισθοδοτηθεί διαδοχικά από διαφορετικούς φορείς, καθένας θα αναλαμβάνει να καταβάλει το τμήμα του επιδόματος που αντιστοιχεί στο διάστημα κατά το οποίο τον απασχολούσε.

Με τον τρόπο αυτό, το συνολικό ποσό θα υπολογίζεται με βάση τον συνολικό χρόνο μισθοδοσίας, χωρίς να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ανώτατο όριο.

Μερική απασχόληση: Πώς διαμορφώνεται το ποσό

Για τους εργαζομένους με μειωμένο ωράριο, το επίδομα θα υπολογίζεται με βάση τόσο τη διάρκεια απασχόλησης όσο και την αναλογία του ωραρίου τους προς την πλήρη απασχόληση.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που απασχολείται με το 50% του κανονικού ωραρίου σε ολόκληρη την περίοδο αναφοράς θα δικαιούται 250 ευρώ μικτά.

Εάν το ωράριο μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου, ο υπολογισμός θα γίνεται χωριστά για κάθε χρονική περίοδο και στη συνέχεια τα επιμέρους ποσά θα προστίθενται.

Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες και η πρόσθετη εργασία πέραν του νόμιμου ωραρίου δεν συνυπολογίζονται για την αύξηση του επιδόματος.

Το ανώτατο όριο και οι κρατήσεις

Το ποσό των 500 ευρώ αποτελεί το ανώτατο όριο της παροχής ανά δικαιούχο και περίοδο αναφοράς.

Ακόμη και εάν κάποιος απασχολείται παράλληλα σε περισσότερες θέσεις που εμπίπτουν στη ρύθμιση, το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να υπερβεί το συγκεκριμένο ποσό.

Παράλληλα, η ενίσχυση περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές, χαρακτηρίζεται συντάξιμη και υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη.

Επομένως, τα 500 ευρώ δεν αποτελούν καθαρό ποσό, καθώς το τελικό ύψος της καταβολής θα διαμορφώνεται μετά τις νόμιμες κρατήσεις.

Η ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι το επίδομα δεν συνυπολογίζεται στα καθορισμένα ανώτατα όρια αποδοχών.

Πότε προβλέπεται η πρώτη καταβολή

Η πρώτη πληρωμή του νέου επιδόματος Χριστουγέννων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2027.

Για τον υπολογισμό του ποσού θα ληφθεί υπόψη η περίοδος μισθοδοσίας από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027.

Η ενίσχυση προβλέπεται να καταβάλλεται σε ετήσια βάση, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τον χρόνο και το ποσοστό απασχόλησης κάθε δικαιούχου.