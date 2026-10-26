Πανεπιστήμιο Πατρών-Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικογενειακή Ιατρική
Πίνακας περιεχομένων
Διαπανεπιστημιακό εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικογενειακή Ιατρική προσφέρουν από κοινού η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Η εξ αποστάσεως μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Οικογενειακή Ιατρική απευθύνεται στους επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα από τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) έχει διάρκεια 1,5 έτους, προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης και προβλέπει υποτροφία 50%. Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.
Το πρόγραμμα συνδυάζει την επιστημονική εξειδίκευση με την κλινική εφαρμογή, προσφέροντας προηγμένες γνώσεις και ενισχύοντας κλινικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, σύμφωνα με διεθνή ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πρότυπα (WONCA & RCGP).
Σε ποιους απευθύνεται
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικογενειακή Ιατρική απευθύνεται σε:
- Ιατρούς που εργάζονται σε δομές και ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ιατρών Γενικής/
- Οικογενειακής Ιατρικής, Εσωτερικής Παθολογίας, Παιδιατρικής και Μαιευτικής-Γυναικολογίας.
- Ιατρούς που εκπληρώνουν την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικούς ιατρούς).
- Ειδικευόμενους ιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr