ΕΚΠΑ: 25 χρόνια προσφοράς για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
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Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας, κεντρική ομιλία θα απευθύνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.
Τα 25 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμπληρώνονται και τιμώνται με επετειακή εκδήλωση την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της 25ετούς πορείας του Κέντρου, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Πρόγραμμα
Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.
Χαιρετισμός από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθηγητή Νικόλαο Παπαϊωάννου.
Παρουσίαση του απολογισμού της 25ετίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρόεδρο του Κέντρου, καθηγητή Ιωάννη Βαληνάκη.
Κεντρική ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό κ. Απόστολου Τζιτζικώστα.
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