Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Νέα συνεργασία με ΥΠΕΞ και Enterprise Greece για εξαγωγές και επενδύσεις

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Σε μια νέα συνεργασία με επίκεντρο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής οικονομίας προχωρούν το Υπουργείο Εξωτερικών, η Enterprise Greece και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μέσα από την αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας, οι τρεις φορείς επιδιώκουν να στηρίξουν την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό.

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Enterprise Greece Μαρίνο Γιαννόπουλο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την απαρχή μιας «νέας εποχής» για την οικονομική εξωστρέφεια της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της πανεπιστημιακής γνώσης με τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας. Βασική επιδίωξη είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να αξιοποιούνται στην πράξη, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και στην αποτελεσματικότερη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Οι βασικοί άξονες συνεργασίας

Στο πλαίσιο της τριμερούς σύμπραξης προβλέπεται να αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις:

Ανάλυση διεθνών αγορών και επιχειρηματικών δεδομένων, με αξιοποίηση επιστημονικών μεθόδων και σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης.

Εκπόνηση ενημερωτικών και ερευνητικών σημειωμάτων πρακτικής χρησιμότητας, με έμφαση στις διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές τάσεις που επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές και το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Ανάπτυξη δράσεων οικονομικής εξωστρέφειας και διάχυσης γνώσης, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων για τις εξαγωγές, τη διεθνή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την καινοτομία, τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Υποστήριξη της εξαγωγικής ετοιμότητας των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής εργαλείων αυτοαξιολόγησης, της δημιουργίας οδηγών προετοιμασίας για την είσοδο νεοφυών επιχειρήσεων σε ξένες αγορές, της χαρτογράφησης αγορών-στόχων και της καταγραφής βασικών επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών.

Εκπόνηση τριμηνιαίων εκθέσεων (Quarterly Reports) για την πορεία και τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών. Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων επενδύσεων και εμπορίου, αποτύπωση βασικών εξαγωγικών μεγεθών, ανάδειξη διεθνών τάσεων και εξελίξεων σε επιλεγμένους κλάδους ελληνικού ενδιαφέροντος, εντοπισμό αναδυόμενων ευκαιριών και δυνητικών αγορών-στόχων, καθώς και τεκμηριωμένες προτάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Χαιρετίζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό βήμα τη συμφωνία μας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ουσιαστικά, από την πλευρά της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών και η Enterprise Greece εγκαινιάζουμε μία νέα εποχή, σε ό,τι αφορά την εθνική προσπάθεια για αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην πατρίδα μας.

Κάνω λόγο για “νέα εποχή”, διότι πιστεύω ότι σήμερα, όταν η ψηφιακή τεχνολογία και ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, κάθε στρατηγική και κάθε πολιτική που σχεδιάζουμε θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και σε έγκυρες, μεθοδολογικά άρτιες αναλύσεις.

Είμαι πολύ χαρούμενος, λοιπόν, που πλέον το Υπουργείο Εξωτερικών και η Enterprise Greece θα συνομιλούν τακτικά και άμεσα με μια ομάδα καταξιωμένων ειδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενός από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, ιδιαίτερα στους τομείς-κλειδιά για την προώθηση της εξωστρέφειας, όπως οι οικονομικές επιστήμες, τα διεθνή χρηματοοικονομικά κ.ά.

Πιστεύω ότι με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε αναγνωρίζεται εμπράκτως η σημασία της οικονομικής εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, της προσέλκυσης επενδύσεων και της αξιοποίησης της ακαδημαϊκής γνώσης προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας και, γενικότερα, του ελληνικού λαού».

Η δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, έπειτα από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, δήλωσε: «Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Enterprise Greece. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, αξιοποιούμε την επιστημονική γνώση και την ερευνητική μας εμπειρία για να στηρίξουμε τη διεθνή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων και την οικονομική εξωστρέφεια της χώρας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τεκμηριωμένες αναλύσεις και πρακτικά εργαλεία που θα συμβάλουν στην ενίσχυση των εξαγωγών και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Για το Πανεπιστήμιό μας, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία να συνδέσουμε ακόμη πιο στενά την έρευνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας».