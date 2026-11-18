Εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με αγωγή 30.000 ευρώ – Η ΔΟΕ καταγγέλλει απόπειρα «φίμωσης»

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Αγωγή 30.000 ευρώ κατά του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Αθηνά» προκαλεί την αντίδραση της ΔΟΕ, η οποία καταγγέλλει προσπάθεια περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης και στηρίζει συγκέντρωση συμπαράστασης στην Ευελπίδων.

Στο επίκεντρο νέας δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκονται εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Η Αθηνά», με αφορμή αγωγή ύψους 30.000 ευρώ που πρόκειται να εκδικαστεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026. Η υπόθεση προκαλεί την αντίδραση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), η οποία καταγγέλλει απόπειρα περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης και ζητά την απόσυρση των δικαστικών ενεργειών σε βάρος των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Με ανακοίνωσή της , η Ομοσπονδία εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στον Σύλλογο «Αθηνά», συνδέοντας τη συγκεκριμένη υπόθεση με ένα ευρύτερο κλίμα πιέσεων που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, γνωστοποιεί τη στήριξή της σε συγκέντρωση συμπαράστασης που έχει προγραμματιστεί έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, επισημαίνοντας ότι η ελευθερία έκφρασης και η υπεράσπιση των συλλογικών αποφάσεων αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.

Αγωγή 30.000 ευρώ με αφορμή ανακοίνωση εκπαιδευτικών

Η δικαστική διαδικασία αφορά αγωγή που έχει καταθέσει ιδιώτης δικηγόρος εναντίον του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Η Αθηνά», της προέδρου και του γενικού γραμματέα του, καθώς και γνωστού εκπαιδευτικού ιστότοπου.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, αφορμή για την αγωγή αποτέλεσε ανακοίνωση του Συλλόγου που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2025. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, με το χρηματικό ποσό της αγωγής να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη δικαστική ενέργεια, καθώς έχουν προηγηθεί και άλλες αγωγές και μηνύσεις που αφορούν πρόσωπα της εκπαιδευτικής και συνδικαλιστικής κοινότητας.

Μεταξύ αυτών, όπως αναφέρει, περιλαμβάνονται δέκα εκπαιδευτικοί που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες υπεράσπισης, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου «Αθηνά», ο οποίος είχε διατελέσει επίσης διευθυντής σχολείου.

ΔΟΕ: «Όχι στη φίμωση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες δικαστικές ενέργειες ως ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα εναντίον των οποίων στρέφονται, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στη λειτουργία των εκπαιδευτικών συλλόγων.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για κλιμάκωση δικαστικών ενεργειών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως προσπάθεια οικονομικής εξουθένωσης και εκφοβισμού συνδικαλιστών. Κατά την εκτίμησή της, η προσφυγή σε αγωγές και μηνύσεις μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στη δημόσια διατύπωση θέσεων και στην οργάνωση συλλογικών διεκδικήσεων.

Η Ομοσπονδία επιμένει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους, να συμμετέχουν στις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων και να υπερασπίζονται δημόσια τις θέσεις τους.

Για τον λόγο αυτό, θέτει ως βασική προτεραιότητα την προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας, υπογραμμίζοντας ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν πρέπει να βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές ή πιέσεις εξαιτίας της συλλογικής τους δραστηριότητας.

Η σύνδεση με την αξιολόγηση και τις πειθαρχικές διώξεις

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΔΟΕ στο γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μια περίοδο αυξημένων πιέσεων, την οποία συνδέει με πειθαρχικές διαδικασίες και απόπειρες περιορισμού της συνδικαλιστικής δραστηριότητας.

Στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης τοποθετεί την αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, ζητήματα γύρω από τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχει διαμορφωθεί ένα ευρύτερο κλίμα αυταρχισμού.

Η ΔΟΕ διαμηνύει ότι τέτοιες πρακτικές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε υποχώρηση των εκπαιδευτικών από τις συλλογικές τους διεκδικήσεις.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις, η εφαρμογή των αποφάσεων των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας, η απεργία και η διαδήλωση αποτελούν δικαιώματα τα οποία θεωρεί αδιαπραγμάτευτα.

Με αφορμή την επικείμενη εκδίκαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ ζητά να σταματήσουν οι ενέργειες που, κατά την εκτίμησή του, οδηγούν στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και στην οικονομική εξόντωση εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών εκπροσώπων.

Ειδικότερα, ζητά να αποσυρθούν οι αγωγές και οι μηνύσεις που έχουν στραφεί εναντίον του Συλλόγου «Αθηνά», των εκπροσώπων του και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν ως μάρτυρες υπεράσπισης.

Ταυτόχρονα, διεκδικεί την ουσιαστική κατοχύρωση της δυνατότητας των εκπαιδευτικών να εκφράζονται δημόσια, να ενημερώνουν, να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις και να υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις χωρίς να αντιμετωπίζουν εκφοβισμό.

Στο πλαίσιο της συμπαράστασής της προς τον Σύλλογο, η Ομοσπονδία στηρίζει τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 9:00 το πρωί, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στο κτίριο προκάτ 3.

Η ΔΟΕ ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου «Αθηνά», υπερασπιζόμενη το δικαίωμα της συλλογικής διεκδίκησης και της ελεύθερης έκφρασης.