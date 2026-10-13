Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα – Τα επόμενα βήματα για τους φοιτητές

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Τι ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τις μετεγγραφές και την φοιτητική στέγαση

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον χιλιάδων φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση για μετεγγραφή ή μετακίνηση, καθώς η σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το 2026 έχει ολοκληρωθεί.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας άνοιξε στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η προθεσμία έληξε στις 2 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00. Το επόμενο βήμα είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σοφία Ζαχαράκη: Ενισχυμένη στήριξη στη φοιτητική στέγαση

Στην προσπάθεια να περιοριστεί η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανακοίνωσε ότι σήμερα θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών και οι μετακινήσεων φοιτητών.

Όπως τόνισε, η επίσπευση της διαδικασίας επιτρέπει στους φοιτητές να γνωρίζουν εγκαίρως σε ποιο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, να εξασφαλίσουν στέγη, να παραλάβουν τα συγγράμματά τους και να παρακολουθήσουν χωρίς καθυστερήσεις το ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο αυξημένο κόστος στέγασης, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η συνολική χρηματοδότηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από περίπου 41 εκατ. ευρώ το 2019 σε 90 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ για τους δικαιούχους που σπουδάζουν σε περιφερειακά Πανεπιστήμια το επίδομα φτάνει έως τις 2.500 ευρώ ετησίως σε περίπτωση συγκατοίκησης.

«Δεν θέλω κανένα παιδί να χάνει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας παραμένει βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Τι γίνεται μετά τα αποτελέσματα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Πληροφοριακού Συστήματος Μετεγγραφών, οι φοιτητές δεν αποστέλλουν από τώρα τα δικαιολογητικά που αφορούν τα κριτήρια που έχουν δηλώσει.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και μέσα στην προθεσμία που θα γνωστοποιήσει η ίδια η Γραμματεία. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο τους επιτυχόντες.

Υπενθυμίζεται ότι η οριστικά υποβληθείσα αίτηση μετεγγραφής διαθέτει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Οι φοιτητές μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι η αίτησή τους ολοκληρώθηκε επιτυχώς ελέγχοντας το αρχείο PDF της οριστικής αίτησης, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ο συγκεκριμένος αριθμός.