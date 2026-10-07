Ένταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Διαμαρτυρία φοιτητών για τη φοιτητική στέγη και αποκλεισμός του Πρύτανη

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Έληξε νωρίς το μεσημέρι ο αποκλεισμός του γραφείου του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, από περίπου 40 φοιτητές, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί ζητώντας συνάντηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ο Πρύτανης παρέμενε για αρκετή ώρα μέσα στο γραφείο του μαζί με τέσσερις εργαζόμενες, καθώς περίπου 40 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στον εξωτερικό χώρο, χτυπώντας την πόρτα και τοποθετώντας κορδέλες

Πρωτοφανή επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο Πατρών όταν φοιτητές απέκλεισαν την είσοδο του γραφείου του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα. Περίπου 40 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στον εξωτερικό χώρο του γραφείου, χτυπώντας την πόρτα και ζητώντας συνάντηση με τον πρύτανη.

Το επεισόδιο έληξε νωρίς το μεσημέρι όταν οι φοιτητές τελικά αποχώρησαν αφού ο πρύτανης τους διαβεβαίωσε ότι θα συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν.

Το χρονικό του αποκλεισμού

Σύμφωνα με τον κ. Μπούρα την Δευτέρα είχε δεχθεί αίτημα από φοιτητές για συνάντηση, με αντικείμενο το ζήτημα της ακρίβειας, θέμα το οποίο, όπως σημείωσε, είχε αναδείξει και ο ίδιος τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο σήμερα στο σημείο συγκεντρώθηκαν περίπου 40 άτομα τα οποία απώθησαν τους φύλακες και αρνήθηκαν να δώσουν μόνο πέντε ονόματα για τη συνάντηση.

«Είχα κανονίσει χθες να με επισκεφτούν φοιτητές να συζητήσουμε. Σήμερα, μαζεύτηκαν σαράντα άτομα, απώθησαν τους φύλακες, αρνούνται να είναι πέντε, είναι έξω από το γραφείο μου, χτυπούν την πόρτα και βάζουν κορδέλες. Θέλω να στείλω, ένα μήνυμα: επειδή δεν είναι μόνο φοιτητές, ντρέπομαι γι’ αυτούς που τους έστειλαν, ενώ είχαμε συνάντηση, προβαίνουν σε πράγματα που προσβάλλουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Θέλω να προστατευτεί η ακεραιότητα των εργαζομένων μου, στο πανεπιστήμιο. Είναι τέσσερις κυρίες, τις οποίες τις έχουν αποκλείσει» δήλωσε στο thebest.gr ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.

Ο κ. Μπούρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των τεσσάρων εργαζομένων μέσα στον χώρο, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ασφάλειά τους. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμα ότι ανάμεσα στους συγκεντρωμένους είναι και άτομα που δεν ανήκουν στη φοιτητική κοινότητα, ωστόσο αυτό είναι που διέψευσαν οι φοιτητές.

Οι ίδιοι, ισχυρίζονται ότι η κινητοποίηση τους, είχε να κάνει με το αίτημα, λήψης μέτρων, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής των φοιτητών, ώστε να μην αναγκάζονται να σταματούν τις σπουδές τους ή ακόμη και να μην τις αρχίζουν όπως συνέβη για 400 πρωτοετής που δεν εγγράφηκαν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τη φετινή ακαδημαϊκή περίοδο.