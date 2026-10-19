Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: Εγκαινιάστηκε η ανανεωμένη έκθεση με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

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Η αναβάθμιση ενισχύει τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό ρόλο του Μουσείου, προσφέροντας στους επισκέπτες νέες δυνατότητες γνωριμίας με τη φυσική κληρονομιά και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 τα εγκαίνια της ανανεωμένης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος.

Η ανανέωση της έκθεσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής αποστολής του Μουσείου, αναδεικνύοντας τον μοναδικό φυσικό πλούτο της Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο του ως χώρου γνώσης, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τη φυσική κληρονομιά και τη βιοποικιλότητα μέσα από σύγχρονες μορφές παρουσίασης της επιστημονικής γνώσης.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, και η Πρόεδρος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), κα Μαρία Παπαδοπούλου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών, θεσμικών φορέων και άλλων οργανισμών της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Kαθηγητής Νικόλαος Πουλακάκης, παρουσίασε το έργο, την αποστολή και τις δραστηριότητές του, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και τη διάχυση της γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ανανεωμένης έκθεσης και στον ρόλο του Μουσείου στην ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Μετά την παρουσίαση, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος τέλεσε τον αγιασμό και ακολούθησε η επίσημη τελετή εγκαινίων, με την κοπή της κορδέλας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στους χώρους και στην ανανεωμένη έκθεση του Μουσείου από τον Έφορο Γεωποικιλότητας και Παλαιοντολογίας , κ. Χαράλαμπο Φασουλά, ο οποίος τους παρουσίασε τα εκθέματα και ανέδειξε πτυχές του φυσικού πλούτου και της γεωλογικής ιστορίας της Κρήτης.

Η αναβάθμιση των υποδομών και της εκθεσιακής εμπειρίας εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Μουσείου και ενίσχυσης της εκπαιδευτικής και κοινωνικής του λειτουργίας. Μέσα από τις συλλογές, τα εκθέματα και τις σύγχρονες μεθόδους παρουσίασης, το Μουσείο προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ποικιλομορφία του φυσικού κόσμου, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Παράλληλα, ως φορέας επιστημονικής έρευνας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμβάλλει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς.

Η υλοποίηση των σχετικών έργων υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, μέσω της εθνικής πρωτοβουλίας «Ελλάδα 2.0» και του Άξονα 1.4.

Στις σχετικές δράσεις περιλαμβάνεται και το έργο «Ψηφιοποίηση των Συλλογών Φυσικής Ιστορίας της Ελλάδας», το οποίο αποσκοπεί στη διαφύλαξη, την τεκμηρίωση και την ψηφιακή ανάδειξη πολύτιμου υλικού των φυσιογνωστικών συλλογών, ενισχύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησής του στην επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και τη διάχυση της γνώσης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσω του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Μέσα από το έργο του, ενισχύει τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και αναδεικνύει τη σημασία της επιστήμης στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.