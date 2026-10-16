15 καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στους κορυφαίους του κόσμου – Ποιοι διακρίθηκαν

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Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως συγκαταλέγονται μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με τη διεθνή μελέτη «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators» για το 2025.

Νέα διεθνής διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του κατατάσσονται στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως.

Η αναγνώριση βασίζεται στη μελέτη «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators» για το 2025, η οποία δημοσιεύτηκε από τον John P. A. Ioannidis, ερευνητή του Πανεπιστημίου Stanford στις ΗΠΑ. Η αξιολόγηση εξετάζει την επιστημονική απήχηση των ερευνητών τόσο για το έργο που δημοσίευσαν το 2025 όσο και για τη συνολική ερευνητική τους πορεία έως και το ίδιο έτος.

Για την κατάρτιση των καταλόγων αξιοποιήθηκαν τα προφίλ των ερευνητών στη βάση δεδομένων Scopus, με την ταξινόμησή τους σε 20 ευρύτερα επιστημονικά πεδία και 174 επιμέρους υποπεδία. Στη λίστα των επιστημόνων με βάση την επίδοσή τους για το 2025 περιλαμβάνονται 249.310 ερευνητές, ενώ στον κατάλογο που αφορά το σύνολο της επιστημονικής τους διαδρομής έως το 2025 καταγράφονται 243.949.

Για τις δημοσιεύσεις για το έτος 2025, τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΟΠΑ που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα είναι:

Ίων Ανδρουτσόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Μαρία Βακόλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Δημήτριος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Δημήτριος Καρλής, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής

Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Παναγιώτης Λουρίδας, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Για το σύνολο των δημοσιεύσεων έως και το 2025, τα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα είναι:

Ίων Ανδρουτσόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Δημήτριος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Εμμανουήλ Καβουσανός, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Βάνα Καλογεράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής

Δημήτριος Καρλής, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής

Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ιορδάνης Κουτσόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Θεόδωρος Λάππας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Παναγιώτης Λουρίδας, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Γεώργιος Πολύζος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Βασίλειος Σύρης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σταύρος Τουμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η νέα διεθνής διάκριση των μελών του ΔΕΠ του ΟΠΑ επιβεβαιώνει την αριστεία και την υψηλή ποιότητα του επιστημονικού έργου που παράγεται στο Ίδρυμα.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Καθηγητών μας αντικατοπτρίζονται όχι μόνο στη διεθνή αναγνώριση των δημοσιεύσεών τους και στην υψηλή απήχηση της έρευνάς τους, αλλά και στην καθημερινή μεταφορά αυτής της πρωτοπόρου γνώσης στη διδασκαλία. Η αδιάλειπτη αφοσίωσή τους στην παραγωγή καινοτόμου έρευνας τροφοδοτεί άμεσα το εκπαιδευτικό έργο, προσφέροντας στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ευθυγραμμισμένη με τις σύγχρονες παγκόσμιες απαιτήσεις. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που με το ήθος, την αφοσίωση και τη διαρκή προσφορά τους ενισχύουν το κύρος και τη διεθνή ακτινοβολία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.»