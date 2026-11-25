ΟΙΕΛΕ: Κάλεσμα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας – Όχι στους εκπαιδευτικούς των 900 ευρώ και σε σχολεία «κέντρα διερχομένων»

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H ΟΙΕΛΕ προαναγγέλλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά της.

Την έναρξη διαλόγου με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, με ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών και βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, διεκδικεί η ΟΙΕΛΕ.

Η Ομοσπονδία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη φυγή έμπειρων εκπαιδευτικών από την ιδιωτική εκπαίδευση, θέτοντας ως κατώτατο όριο τις αποδοχές των συναδέλφων τους στο δημόσιο σχολείο. Παράλληλα, προειδοποιεί με πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στα βασικά αιτήματά της.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία η πρόσκληση έγινε για:

1. Για να ανακοπεί το κύμα φυγής έμπειρων και ποιοτικών εκπαιδευτικών από την ιδιωτική εκπαίδευση και

2. Για να γίνει το ιδιωτικό σχολείο ελκυστικός και ανταγωνιστικός ως προς το δημόσιο προορισμός εργασίας.

“Η συλλογική σύμβαση που διεκδικούμε θα χτίζει πάνω στις αποδοχές των εκπαιδευτικών του δημοσίου, οι οποίες είναι και πρέπει να παραμείνουν το κατώτατο όριο για κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτικό. Ελπίζουμε ειλικρινά οι ιδιοκτήτες να αντιληφθούν το κλίμα οργής και απογοήτευσης που κυριαρχεί στο σώμα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και να προχωρήσουν σε μια δίκαιη για όλες τις πλευρές συμφωνία.

Για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μένουν στο χώρο εργασίας τους και να διδάσκουν με αξιοπρέπεια.

Για τα σχολεία, ώστε να διατηρήσουν την ποιότητά τους και να γίνουν ελκυστικός τόπος εργασίας.

Για τα παιδιά, ώστε να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης από αξιοπρεπείς και ικανοποιημένους εκπαιδευτικούς.

Με βάση ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ, σε περίπτωση μη διαλόγου ή μη ικανοποίησης βασικών μας αιτημάτων, η Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών, κομμάτων, φορέων, γονέων και στη συνέχεια θα οργανώσει κινητοποιήσεις. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους πως δεν μπορεί να συνεχιστεί το μοντέλο του εκπαιδευτικού των 900 ευρώ, όταν τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση υπερβαίνουν το 1 δις. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μοιράσουν ένα τμήμα των πλούσιων κερδών της τελευταίας 15ετίας με αυτούς που μοχθούν για τα κέρδη αυτά και που δεν έχουν δει – στη συντριπτική τους πλειονότητα ούτε ευρώ από την οικονομική άνθηση των σχολείων.”