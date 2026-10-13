Έλληνας καθηγητής στη λίστα του Πανεπιστημίου Stanford στο top 2% επιστημόνων παγκοσμίως

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Για πρώτη φορά, καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) εντάσσεται στη διεθνή λίστα «World’s Top 2% Scientists», την οποία καταρτίζουν το Πανεπιστήμιο Stanford και ο επιστημονικός εκδοτικός οίκος Elsevier, αναδεικνύοντας τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνητική απήχηση παγκοσμίως.

Πρόκειται για τον Κώστα Παναγιωτάκη, πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος δραστηριοποιείται ερευνητικά κυρίως στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επεξεργασίας Εικόνας.

Η διάκριση αφορά την κατηγορία career-long, η οποία αποτιμά τη συνολική επιστημονική συνεισφορά κάθε ερευνητή σε βάθος χρόνου, με στοιχεία έως και το 2025. Ως εκ τούτου, η ένταξη του καθηγητή στη λίστα αντανακλά τη διαχρονική επίδραση του έργου του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και όχι τις επιδόσεις του σε μία συγκεκριμένη χρονιά.

Ο κ. Παναγιωτάκης έχει διακριθεί στο κύριο ερευνητικό του πεδίο, την Τεχνητή Νοημοσύνη και Επεξεργασία Εικόνας (Artificial Intelligence & Image Processing), και βρίσκεται στο κορυφαίο 1,92% ανάμεσα σε 517.648 ερευνητές παγκοσμίως, σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ανταγωνιστικά επιστημονικά πεδία διεθνώς.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στην αναγνώριση προτύπων, την ανάλυση εικόνας, βίντεο και τα συστήματα συστάσεων (recommender systems), ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται σε εφαρμογές τηλεπισκόπησης (remote sensing), όπως η ανίχνευση πλημμυρών και δένδρων από αεροφωτογραφίες, μέσω της επίβλεψης υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Ταυτόχρονα ο κ. Παναγιωτάκης συμπληρώνει οκτώ χρόνια ως Πρόεδρος Τμήματος στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, με κορυφαίες στιγμές της θητείας του, την ίδρυση του Τμήματος ΔΕΤ το 2019, τη λειτουργία του δωρεάν Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση και Ψηφιακό Μετασχηματισμό το 2021 και την ένταξη του Τμήματος ΔΕΤ και στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, το 2024.

Η λίστα του Stanford

Η φετινή λίστα δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου και συντάσσεται κάθε χρόνο από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή John Ioannidis του Πανεπιστημίου Stanford, σε συνεργασία με την Elsevier, με δεδομένα της βάσης Scopus. Θεωρείται από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς βιβλιομετρικές αξιολογήσεις επιστημονικού έργου. Η κατάταξη βασίζεται σε έναν σύνθετο δείκτη (c-score) που συνδυάζει έξι δείκτες απήχησης ερευνητικού έργου, ενώ λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των συγγραφέων στις εργασίες αλλά και η θέση τους στα άρθρα. Στη λίστα περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως και όσοι βρίσκονται στο κορυφαίο 2% του υποπεδίου τους. Δημοσιεύονται δύο ξεχωριστές λίστες: μία για τη συνολική επιστημονική συνεισφορά (career-long) και μία για τον αντίκτυπο του τελευταίου έτους (single year).

Στη φετινή λίστα της συνολικής επιστημονικής συνεισφοράς διακρίνονται συνολικά 12 μέλη ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ, έναντι 9 πέρσι, και ανάμεσά τους για πρώτη φορά Καθηγητής από το Τμήμα ΔΕΤ του Αγίου Νικολάου. Η παρουσία τους, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΕΛΜΕΠΑ, επιβεβαιώνει τη διεθνή ερευνητική εμβέλεια και την ανοδική πορεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Τμήμα σε ανοδική πορεία

Η φετινή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχιών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ. Το 2025, δύο Καθηγητές του Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκης και ο κ. Παναγιωτάκης, κατατάχθηκαν στο κορυφαίο 2% των ακαδημαϊκών παγκοσμίως σύμφωνα με το ScolarGPS, ενώ άλλα τέσσερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατατάχθηκαν στο κορυφαίο 5%.

Το Τμήμα κατατάσσεται δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 περιφερειακά Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης και σταθερά πρώτο σε ανοδική πορεία στην Κρήτη.

Έχει λάβει πιστοποίηση με έξι «άριστα» τόσο για το προπτυχιακό του πρόγραμμα όσο και για το δωρεάν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», ενώ στο διδακτορικό του πρόγραμμα είναι εγγεγραμμένοι 21 υποψήφιοι διδάκτορες.

«Η παρουσία του Προέδρου του Τμήματος στη λίστα του Stanford επιβεβαιώνει ότι το Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ συνδυάζει την ποιοτική εκπαίδευση στη διοίκηση και την τεχνολογία με έρευνα διεθνούς εμβέλειας, σε πεδία αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.