Βουλή των Εφήβων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των σχολείων σε νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πίνακας περιεχομένων

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας - Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» σχολικό έτος 2026-2027

Ανοίγει η αυλαία για τη ΛΑ΄ Σύνοδο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» για το σχολικό έτος 2026-2027, σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και της ενημερωτικής επιστολής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Η φετινή κεντρική θεματική εστιάζει στο επίκαιρο και ουσιαστικό ζήτημα «Το δικαίωμα στην ισότητα σε έναν κόσμο διαφορετικότητας», προσκαλώντας τη σχολική κοινότητα σε έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από τις 12 Οκτωβρίου 2026 έως τις 19 Οκτωβρίου 2026. Κάθε σχολική μονάδα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία αίτηση, την ευθύνη της οποίας αναλαμβάνει ένας ή δύο εκπαιδευτικοί.

Η διαδικασία υποβολής ξεκινά από την ιστοσελίδα www.efivoi.gr/scholeia, όπου χρησιμοποιείται ο κωδικός πρόσβασης 2027. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τη χώρα και την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης — επιλέγοντας «Δ.Υ.Π.Α.» για τις ΕΠΑΣ-Μαθητείας ή «Εκκλησιαστική Εκπαίδευση» για τα αντίστοιχα σχολεία — και στη συνέχεια εντοπίζουν τη σχολική τους μονάδα από τον σχετικό κατάλογο. Αφού συμπληρωθεί το e-mail του σχολείου και επιλεγεί η «Αποστολή», αποστέλλονται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ο κωδικός του σχολείου, το συνθηματικό πρόσβασης και ο σύνδεσμος της πλατφόρμας εγγραφών.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υπεύθυνοι μεταβαίνουν στη διεύθυνση www.efivoi.gr/egrafes, όπου συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα απαραίτητα στοιχεία του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Μετά την αποδοχή της Δήλωσης Απορρήτου, συμπληρώνεται η τελική αίτηση συμμετοχής και επιλέγεται η «Καταχώριση», ολοκληρώνοντας επιτυχώς την εγγραφή στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής στα τηλέφωνα 210 3673108, 210 3673109 και 210 3673138, καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].