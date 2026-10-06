Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στη Γκράβα: Στα «κάγκελα» οι γονείς – Θέτουν θέμα ασφαλείας

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«Δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα κανείς που να μας διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία μας είναι ασφαλή», τονίζουν οι μαθητές, ενώ οι γονείς ζητούν ενδελεχή έλεγχο και απαντήσεις για την έντονη οσμή των προηγούμενων ημερών.

Ξεσηκωμός στο συγκρότημα της Γκράβας, με γονείς, μαθητές και εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών να ζητάνε το πρωί της Τρίτης απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια.

Τα σχολεία του συγκροτήματος παραμένουν και σήμερα κλειστά, με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να δηλώνουν ότι εξακολουθούν να μην έχουν στα χέρια τους τις επίσημες και γραπτές διαβεβαιώσεις που ζητούν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Το iPaideia παρευρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για την κατάσταση στη Γκράβα καταγράφοντας τα αιτήματα της σχολικής κοινότητας για ενδελεχή έλεγχο, κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων και σαφείς απαντήσεις σχετικά με την προέλευση της έντονης οσμής που έχει καταγραφεί στο συγκρότημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι γονείς, το ζήτημα αφορά περίπου 4.000 παιδιά και 450 εκπαιδευτικούς, πέρα από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τα παιδιά που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις μέσω αθλητικών συλλόγων και τους μαθητές του ειδικού σχολείου.

«Δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα κανείς που να μας διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία μας είναι ασφαλή»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρέμβαση του προέδρου του 15μελούς του 21ου Γυμνασίου, ο οποίος δήλωσε ότι οι μαθητές απέχουν από τα σχολεία της Γκράβας και ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις τάξεις.

«Δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα κανείς που να μας διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία μας είναι ασφαλή. Οι μαθητές κάνουμε αποχή από όλα τα σχολεία της Γκράβας και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να μας δώσουν ό,τι ζητάμε. Στοιχεία ότι τα σχολεία μας είναι ασφαλή», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το έγγραφο της εταιρείας που, όπως είπε, προωθεί ο Δήμος δεν θεωρείται επαρκές από τους μαθητές, οι οποίοι ζητούν σαφή και επίσημη διαβεβαίωση για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος.

«Δεν είμαστε τυχαίοι, είμαστε μέλος της σχολικής κοινότητας και ζητάμε ένα ασφαλές σχολείο», τόνισε.

Γονείς: Ζητούν τα αποτελέσματα των ελέγχων

Οι εκπρόσωποι των γονέων ανέφεραν ότι η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε προκειμένου να γίνει γνωστό τι συμβαίνει τις τελευταίες περίπου 20 ημέρες στη Γκράβα. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων του 5ου Διαμερίσματος Αθηνών και του Γαλατσίου, καθώς και εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ.

Βασικό αίτημα των γονέων είναι να τους κοινοποιηθούν ο έλεγχος της Πυροσβεστικής και γραπτές ενημερώσεις σχετικά με το πόρισμα της εταιρείας, ώστε, όπως υποστηρίζουν, να έχουν σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

«Υπάρχει έντονη οσμή, να μας πουν από πού είναι», ανέφεραν, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τις εργασίες αναβάθμισης των κτηρίων που πραγματοποιούνται ενώ το συγκρότημα χρησιμοποιείται από μαθητές.

Οι γονείς ζητούν από όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και δηλώνουν ότι θα αξιοποιήσουν «κάθε νομική και κάθε δυνατότητα» μέχρι να λάβουν τις απαντήσεις που ζητούν.

«Περιμέναμε τα έγγραφα μέχρι την Κυριακή – Αυτό δεν έγινε»

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν στη συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι των γονέων, το υπουργείο είχε δώσει σαφείς κατευθύνσεις και τους είχε διαβεβαιώσει ότι έως το βράδυ της Κυριακής θα υπήρχαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον Δήμο προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία.

«Αυτό δεν έγινε», ανέφεραν, επιμένοντας ότι αυτό που ζητούν δεν είναι να παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες, αλλά να ανοίξουν με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας.

«Θέλουμε ως γονείς το σχολείο ανοιχτό και ασφαλές. Να είμαστε ήσυχοι ότι τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν», σημείωσαν, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι έχουν τη μεγαλύτερη αγωνία τόσο για την ασφάλεια των παιδιών όσο και για τις διδακτικές ώρες που χάνονται.

«Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά των γονέων στις ανησυχίες που εκφράζουν οι ίδιοι οι μαθητές για την ασφάλειά τους.

«Τα παιδιά μας βλέπουν στους εαυτούς τους τα παιδιά, λίγο μεγαλύτερά τους, που ήταν στο τρένο των Τεμπών. Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα», ανέφερε εκπρόσωπος των γονέων.

Το αίτημά τους, όπως επανέλαβαν, είναι να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος και τα σχολεία να επαναλειτουργήσουν μόνο όταν υπάρξουν οι διαβεβαιώσεις που ζητούν ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στις τάξεις τους.

«Απίστευτο το 2026 να μην υπάρχει κρατικός φορέας που να βάλει την υπογραφή του»

Αιχμηρή ήταν και η τοποθέτηση του Καργόπουλου, ο οποίος έθεσε ζήτημα για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, η διαβεβαίωση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία.

«Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Μια ιδιωτική εταιρεία να διαβεβαιώνει ότι όλα είναι καλά. Είναι απίστευτο το 2026 να μην υπάρχει κρατικός φορέας που να μπορεί να βάλει την υπογραφή του και να μας πει ότι μπορούν οι μαθητές να μπουν στο κτίριο», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας πλησιάζει πλέον τον μισό αιώνα λειτουργίας και κατηγόρησε τους αρμόδιους ότι το έχουν αφήσει «στη μοίρα του», προειδοποιώντας: «Θα μας βρούνε μπροστά τους».

Τι έχει προηγηθεί στη Γκράβα

Η υπόθεση δεν ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε το φαινόμενο της έντονης οσμής ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου.

Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε συναγερμός στο 21ο Γυμνάσιο, ενώ στις 2 Οκτωβρίου καταγράφηκε νέο περιστατικό έντονης οσμής, κυρίως στον χώρο του ίδιου σχολείου.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα ήταν ήδη γνωστό και ότι υπάρχουν έγγραφα μέσω των οποίων ζητούν τα αποτελέσματα των ελέγχων για να εξακριβωθεί τι προκαλεί την οσμή.

Κατά τη θέση τους, από την πρώτη εμφάνιση του φαινομένου οι αρμόδιοι Δήμοι όφειλαν να έχουν προχωρήσει σε οργανωμένη εκκένωση των σχολείων, κάνοντας λόγο για ολιγωρία που συνεχίζεται.

Σήμερα, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη καταγραφή που επικαλούνται οι γονείς, το βασικό τους αίτημα παραμένει το ίδιο: να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά να ανοίξουν με επίσημες και πλήρεις διαβεβαιώσεις ότι μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι είναι ασφαλείς.