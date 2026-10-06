Γκράβα: «Ασφαλή τα σχολεία» λένε οι Δήμοι – Σε αναβρασμό η σχολική κοινότητα ζητά διαβεβαιώσεις

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Δήμος Αθηναίων και Δήμος Γαλατσίου διαβεβαιώνουν ότι το σχολικό συγκρότημα είναι ασφαλές και ότι η παροχή φυσικού αερίου παραμένει κλειστή.

Με εκατέρωθεν ανακοινώσεις συνεχίζεται η διαμάχη που έχει ξεσπάσει εδώ και 20 μέρες για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων που στεγάζονται στην Γκράβα. Μετά και την συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί, στην οποία γονείς και εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι δεν πρόκειται να μπουν στα σχολεία αν δεν έχουν γραπτή διαβεβαίωση ότι είναι ασφλαή και αν δεν τους γνωστοποιηθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων οι δύο δήμοι εξέδωσαν νέες ανακοινώσεις με σκοπό να λυθεί το ζήτημα.

Όπως επισημαίνουν το σχολικό συγκρότημα είναι απόλυτα ασφαλές και η παροχή φυσικού αεριού παραμένει κλειστή, ως εκ τούτο τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Ο Δήμος Γαλατσίου και ο Δήμος Αθηναίων εξηγούν ότι έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι εξαιτίας αναφορών για έντονη οσμή αερίου και δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα.

Αν και οι σύλλογοι γονέων και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμα αντιδράσει στις νέες ανακοινώσεις σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν το πρωί της Τρίτης δεν είναι διατεθειμμένοι να ρισκάρουν την ασφάλεια των παιδιών αν δεν έχουν στα χέρια τους το πόρισμα της Πυροσβεστική και γραπτές εγγυήσεις από κρατικό φορές για την ασφάλεια των κτιρίων.

Τι υποστηρίζουν οι Δήμοι

Σύμφωνα με τον Δήμο Γαλατσίου, από τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, ενώ η παροχή παραμένει κλειστή. Ο Δήμος διαβεβαιώνει γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι τα σχολεία αρμοδιότητάς του που στεγάζονται στο συγκρότημα είναι ασφαλή προς λειτουργία.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί για οσμή αερίου στις 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι και στις τρεις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι. Όπως σημειώνει, μετά τους τελευταίους ελέγχους η ΕΝΑΟΝ προχώρησε σε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου, χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαιτούμενοι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία της εγκατάστασης φυσικού αερίου, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις

Η ανακοίνωση του Δήμου Γαλατσίου

Επιστολή Δημάρχου προς εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς

Με αίσθημα ευθύνης και σε συνέχεια της προληπτικής εκκένωσης του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, στις 2 Οκτωβρίου 2026, λόγω αναφορών για έντονη οσμή αερίου, θέλω να σας ενημερώσω υπεύθυνα για τα νεότερα δεδομένα.

Μετά τη νεότερη επίσημη αλληλογραφία της εταιρείας διανομής φυσικού αερίου, καθώς και τους πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Γαλατσίου, ενημερώνουμε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι τα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας είναι ασφαλή προς λειτουργία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που λάβαμε μέσω τεχνικών ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, ενώ η παροχή φυσικού αερίου παραμένει κλειστή.

Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας αποτελεί για τον Δήμο Γαλατσίου αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σας ευχαριστώ για την ψυχραιμία, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία σας.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Γιώργος Μαρκόπουλος

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Από το Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας υπήρξε ειδοποίηση προς τον Δήμο Αθηναίων στις 16/9/2026, στις 21/9/2026 και στις 2/10/2026 περί οσμής αερίου.

Και τις τρεις φορές, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα. Σε όλες τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΝΑΟΝ, καθώς και από την Ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής. Ειδικά δε στις 21/9, ενημερωθήκαμε ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, παρά μόνο βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού.

Τέλος, στις 2/10/2026 και κατά τη διάρκεια των νέων ελέγχων, παρόντες ήταν και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, και Παιδείας, Θωμάς Γεωργιάδης.

Με το πέρας των ελέγχων, την ίδια ακριβώς μέρα, ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε από την ΕΝΑΟΝ την άμεση γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και την προληπτική διακοπή όλων των παροχών αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Η εταιρεία ΕΝΑΟΝ απάντησε την ίδια μέρα, γνωστοποιώντας ότι προχώρησε σε διακοπή της παροχής αερίου στο σχολικό συγκρότημα και πως δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή.

Για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, απαιτείται έλεγχος αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων από τον μετρητή έως και το λεβητοστάσιο, καθώς και η έκδοση και υποβολή του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Ελέγχου Αντοχής και Στεγανότητας. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις επόμενες δέκα μέρες.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηναίων ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πέραν αυτού και δεδομένου ότι πραγματοποιούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο σχολικό συγκρότημα, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι είχαν ήδη στείλει επιστολή από 4/6/2026 στην ΚΤΥΠ, με την οποία αιτούνταν την ενεργειακή αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και την εγκατάσταση διακριτών μονάδων ψύξης – θέρμανσης ανά σχολείο. Σήμερα απέστειλαν νέα επιστολή προς την ΚΤΥΠ με το ίδιο αίτημα.