ΕΔΕ για την καθηγήτρια που φέρεται να είπε σε μαθήτρια: «Να πας στη χώρα σου»

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Το περιστατικό που έλαβε χώρα σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου Αττικής προκάλεσε αντιδράσεις με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη.

Αναβρασμός επικρατεί σε σχολική μονάδα στον δήμο Ηρακλείου, μετά την ρατσιστική επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε εκπαιδευτικός εναντίον 13χρονης μαθήτριας από την Κένυα.

Η εκπαιδευτικός φέρεται να είπε στην μαθήτρια «να πας στη χώρα» σου προκαλώντας την άμεση αντίδραση των γονέων της, των συμμαθητών της αλλά και της διοίκησης.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης, η κόρη της βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όταν η καθηγήτρια την πλησίασε και της είπε: «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πάς στη χώρα σου».

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η εκπαιδευτικός φέρεται ακόμη να πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η 13χρονη και να της ζήτησε να το μαζέψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες διετάχθη ΕΔΕ για την καταγγελία, ενώ αποφασίστηκε και η μετακίνηση της καθηγήτριας από τη σχολική μονάδα.

Η εν λόγω εκπαιδευτικός φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, καθώς είχε καταγραφεί στο ίδιο σχολείο καταγγελία για επίθεση σε 12χρονη μαθήτρια με αναπηρία, πυροδοτώντας την αντίδραση των συμμαθητών της, με το σχολείο να τελεί για λίγες ημέρες υπό κατάληψη.

Η εκπαιδευτικός φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, να αντέδρασε με ειρωνικό και απαξιωτικό τρόπο, αμφισβητώντας την ανάγκη της μαθήτριας να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ.

Και σε εκείνη την περίπτωση, η εκπαιδευτικός είχε απομακρυνθεί από τη σχολική μονάδα για κάποιο καιρό κι επέστρεψε φέτος.