Κλειστά σχολεία την Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Σε ποια περιοχή δεν θα γίνουν μαθήματα – Τι ισχύει για φροντιστήρια και παιδικούς σταθμούς

Οι καταγγελίες για χειραγώγηση σχολικών αγώνων ανοίγουν τη συζήτηση για τις αθλητικές πριμοδοτήσεις στις Πανελλαδικές. Η Σοφία Ζαχαράκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκατάστασης αδικιών, ενώ σε έκτακτη συνάντηση με την ΟΙΕΛΕ συζητήθηκαν αλλαγές και αυστηρότεροι έλεγχοι. Τι προβλέπει το ισχύον πλαίσιο για τα μπόνους μορίων και την εισαγωγή στα ΑΕΙ.