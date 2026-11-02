Κλειστά σχολεία την Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Σε ποια περιοχή δεν θα γίνουν μαθήματα – Τι ισχύει για φροντιστήρια και παιδικούς σταθμούς
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Χωρίς μαθήματα θα παραμείνουν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου τα σχολεία της Νέας Ιωνίας, λόγω του εορτασμού του πολιούχου της πόλης. Τι ισχύει για φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 τα σχολεία στη Νέα Ιωνία Αττικής, καθώς η πόλη τιμά τον πολιούχο και προστάτη της, Άγιο Γεώργιο τον Νεαπολίτη.
Η τοπική αργία αφορά τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ διαφοροποιήσεις υπάρχουν ως προς τη λειτουργία των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής δεν θα πραγματοποιήσουν μαθήματα την ημέρα της εορτής. Παράλληλα, λόγω της τοπικής αργίας, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα ούτε στα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Νέας Ιωνίας.
Αντίθετα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Προστασίας, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας τις οικογένειες της περιοχής.
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