Καταγγελία για το 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας – «Κάνουμε μάθημα με τους φακούς των κινητών»

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Οι μαθητές ζητούν άμεση λύση, καθώς η βλάβη στον φωτισμό παραμένει εδώ και επτά μήνες, ενώ ο Δήμος Πατρέων αποδίδει το πρόβλημα σε κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και αναφέρει ότι η αποκατάσταση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Με τον φωτισμό από τα κινητά τους τηλέφωνα αναγκάζονται να παρακολουθούν το μάθημα οι σπουδαστές του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας, καθώς το εργαστήριο Νοσηλευτικής παραμένει χωρίς ηλεκτροφωτισμό εδώ και επτά μήνες.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου καταγγέλλουν ότι η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει σημαντικά την εκπαιδευτική τους πορεία, καθώς δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν απρόσκοπτα τις εργαστηριακές ασκήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Με επιστολή τους, οι μαθητές της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, προτείνοντας είτε την αποκατάσταση της βλάβης είτε τη μεταφορά του εργαστηριακού εξοπλισμού σε άλλη αίθουσα με κατάλληλο φωτισμό.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι μαθητές, η έλλειψη φωτισμού στο εργαστήριο Νοσηλευτικής τούς στερεί τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις υποχρεωτικές πρακτικές ασκήσεις που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών τους.

Όπως επισημαίνουν, δεν μπορούν να εξασκηθούν σε βασικές νοσηλευτικές διαδικασίες, όπως οι παρεμβάσεις φροντίδας, η χρήση προπλασμάτων και η μέτρηση ζωτικών σημείων. Ως αποτέλεσμα, οι προβλεπόμενες ώρες εργαστηριακής εκπαίδευσης μετατρέπονται σε μαθήματα θεωρίας μέσα στην τάξη.

«Αντί για πρακτική εξάσκηση, αναγκαζόμαστε να κάνουμε μόνο θεωρία στα θρανία κατά τις ώρες του εργαστηρίου, συχνά επιστρατεύοντας ακόμη και τους φακούς των κινητών μας τηλεφώνων», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην καταγγελία τους. Παράλληλα, επικαλούνται τις ευθύνες του Δήμου Πατρέων για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ενώ θέτουν και το ζήτημα της μεταφοράς του μαθήματος σε εναλλακτικό, κατάλληλα φωτισμένο χώρο.

«Αρνούμαστε να αποφοιτήσουμε με ελλιπή εργαστηριακή επάρκεια επειδή οι αρμόδιοι φορείς αδυνατούν να αλλάξουν τις λάμπες ενός σχολείου για σχεδόν μια σχολική χρονιά», αναφέρουν στην επιστολή τους.

Οι μαθητές ζητούν την άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ώστε είτε να σταλεί τεχνικός για την αποκατάσταση της βλάβης είτε να μεταφερθεί ο εξοπλισμός τους σε άλλη αίθουσα.

Η απάντηση του Δήμου Πατρέων

Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων δίνει τη δική του εξήγηση για το πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι η βλάβη στον φωτισμό του εργαστηρίου Νοσηλευτικής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου, στο Κουκούλι, προκλήθηκε από κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στον αισθητήρα οροφής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, για το ζήτημα έχουν ενημερωθεί η διεύθυνση του Εργαστηριακού Κέντρου, η διεύθυνση του 7ου ΕΠΑΛ και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Δήμος αναφέρεται, επίσης, στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν πραγματοποιηθεί στο 7ο ΕΠΑΛ, σημειώνοντας ότι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου και οι μηχανικοί του Δήμου, μαζί με τον ανάδοχο του έργου, έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία.

Όπως διευκρινίζεται, για τον εξοπλισμό που καταστράφηκε έχει γίνει νέα παραγγελία και η αποκατάστασή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο τις επόμενες ημέρες.

Κλείνοντας, ο Δήμος Πατρέων σημειώνει ότι οι μαθητές έχουν δίκιο να διεκδικούν λύση, τονίζοντας πως πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια τα μαθήματά τους.

Το ζήτημα που παραμένει είναι πότε θα αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα, ώστε οι μαθητές της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών να επιστρέψουν στην κανονική εργαστηριακή εκπαίδευση, χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο πρακτικής εξάσκησης.