Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος – Με τηλεκπαίδευση οι μαθητές

Πίνακας περιεχομένων

«Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας σχολιάζοντας το ζήτημα με την οσμή αερίου που έχει προκύψει εδώ και 20 μέρες στο συγκροτημα της Γκράβας.

Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μετά από μια εβδομάδα έντονης οσμής αερίου στα σχολεία της Γκράβας και πάνω από 20 μέρες από τον πρώτο συναγεργμό αποφάσισε να κλείσει όλους τους χώρους του συγκροτήματος με σκοπό να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

H απόφαση του κ. Δούκα έρχεται μετά από μέρες κινητοποιήσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας και διαμαρτυρίας γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο σημερινό δημοτικού συμβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα σχόλεια είναι κλειστά από την προηγούμενη Παρασκευή με απόφαση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και αποχής των μαθητών του Γυμνασίου.

«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.