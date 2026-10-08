Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος – Με τηλεκπαίδευση οι μαθητές
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«Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας σχολιάζοντας το ζήτημα με την οσμή αερίου που έχει προκύψει εδώ και 20 μέρες στο συγκροτημα της Γκράβας.
Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας.
Ο δήμαρχος Αθηναίων μετά από μια εβδομάδα έντονης οσμής αερίου στα σχολεία της Γκράβας και πάνω από 20 μέρες από τον πρώτο συναγεργμό αποφάσισε να κλείσει όλους τους χώρους του συγκροτήματος με σκοπό να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
H απόφαση του κ. Δούκα έρχεται μετά από μέρες κινητοποιήσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας και διαμαρτυρίας γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο σημερινό δημοτικού συμβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα σχόλεια είναι κλειστά από την προηγούμενη Παρασκευή με απόφαση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και αποχής των μαθητών του Γυμνασίου.
«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.
Το χρονικό
Η υπόθεση δεν ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες. Η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε το φαινόμενο της έντονης οσμής ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου.
Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε συναγερμός στο 21ο Γυμνάσιο, ενώ στις 2 Οκτωβρίου καταγράφηκε νέο περιστατικό έντονης οσμής, κυρίως στον χώρο του ίδιου σχολείου.
Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα ήταν ήδη γνωστό και ότι υπάρχουν έγγραφα μέσω των οποίων ζητούν τα αποτελέσματα των ελέγχων για να εξακριβωθεί τι προκαλεί την οσμή.
Κατά τη θέση τους, από την πρώτη εμφάνιση του φαινομένου οι αρμόδιοι Δήμοι όφειλαν να έχουν προχωρήσει σε οργανωμένη εκκένωση των σχολείων, κάνοντας λόγο για ολιγωρία που συνεχίζεται.
Σήμερα, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη καταγραφή, το βασικό τους αίτημα παραμένει το ίδιο: να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά να ανοίξουν με επίσημες και πλήρεις διαβεβαιώσεις ότι μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι είναι ασφαλείς.
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