Σχολεία Γκράβας: Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή των μαθητών – Νέα δεδομένα για την ύποπτη οσμή

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Προς την επαναλειτουργία τους οδεύουν τα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η εμφάνιση ύποπτης οσμής και τους ελέγχους που ακολούθησαν για ενδεχόμενη διαρροή φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν έχουν εντοπίσει διαρροή μεθανίου, ενώ πλέον απομένει να ολοκληρωθούν οι τελευταίες επιθεωρήσεις και οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, προκειμένου να εξεταστεί η ασφαλής επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι στόχος είναι να πραγματοποιηθεί δημοτικό συμβούλιο προς το τέλος της εβδομάδας, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την εναρμόνιση των σχετικών μελετών, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία επαναλειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι για τη διαρροή αερίου

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν καταδείξει διαρροή φυσικού αερίου ούτε παρουσία της οσμής που είχε προκαλέσει την αρχική ανησυχία.

«Διεκδικήσαμε τρεις ελέγχους από τρεις ανεξάρτητους φορείς, αναλυτικούς ελέγχους, όπου δεν υπήρξε καμία οσμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι, παρά τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστή.

«Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει οσμή», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία των ελέγχων συνεχίζεται.

Πού αποδίδεται η ύποπτη οσμή

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της προέλευσης της οσμής, με τον δήμαρχο Αθηναίων να αναφέρει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέεται με εργασίες που πραγματοποιούνταν στο κτίριο.

Ειδικότερα, το επίμαχο χρονικό διάστημα εκτελούνταν εργασίες συγκόλλησης στην οροφή, στο πλαίσιο της μόνωσής της.

«Εκτιμώ ότι ίσως είναι αυτό», δήλωσε ο Χάρης Δούκας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για εκτίμηση και όχι για οριστικό συμπέρασμα.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέο έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η προέλευση της οσμής.

Πότε αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία της Γκράβας

Το επόμενο βήμα για την επαναλειτουργία των σχολείων συνδέεται με την ολοκλήρωση των ελέγχων και των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Αθηναίων, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου ελέγχων και την εναρμόνιση των μελετών, σχεδιάζει να συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο προς το τέλος της εβδομάδας.

«Μόλις ολοκληρωθούν και οι τρίτοι έλεγχοι και εναρμονιστούν οι μελέτες, θα κάνω δημοτικό συμβούλιο προς το τέλος της εβδομάδας όπου θα πάμε στο άνοιγμα», δήλωσε.

Συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, καθώς προϋπόθεση παραμένει η ολοκλήρωση των ελέγχων και η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μετά την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών.