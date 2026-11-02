Γκράβα: Επιστρέφουν 4.000 μαθητές στις σχολικές αίθουσες μετά από έναν μήνα αναστολής λειτουργίας – Τι θα γίνει με τη θέρμανση
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Μετά από έναν μήνα κατά τον οποίο παρέμεινε κλειστό λόγω προβλήματος στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας υποδέχεται και πάλι μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Περίπου 4.000 παιδιά επιστρέφουν στις τάξεις τους, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι δεν υπάρχει πλέον διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις.
Το συγκρότημα, ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά κέντρα της Αθήνας, φιλοξενεί 18 εκπαιδευτικές μονάδες, καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προηγήθηκαν τρεις διαδοχικοί έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την εταιρεία φυσικού αερίου. Από τις επιθεωρήσεις δεν προέκυψε ένδειξη νέας διαρροής, ενώ διαπιστώθηκε ότι έχει εξαλειφθεί και η χαρακτηριστική οσμή αερίου που είχε προκαλέσει ανησυχία.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.
Παρά την επαναλειτουργία των σχολείων, η τροφοδοσία με φυσικό αέριο δεν θα αποκατασταθεί άμεσα. Προηγούνται συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες και παρεμβάσεις στο λεβητοστάσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Προτεραιότητα παραμένει η πλήρης θωράκιση της ασφάλειας του σχολικού συγκροτήματος, ώστε μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι να επιστρέψουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
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