Γκράβα: Επιστρέφουν 4.000 μαθητές στις σχολικές αίθουσες μετά από έναν μήνα αναστολής λειτουργίας – Τι θα γίνει με τη θέρμανση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, ενώ συνεχίζεται και φέτος η απονομή του βραβείου «Ευ Αγωνίζεσθαι», με στόχο την προώθηση των αξιών του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι.

Η Ομοσπονδία κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για αυστηρότερους ελέγχους και διασφάλιση της διαφάνειας, ενώ η υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τις καταγγελίες και να προωθήσει παρεμβάσεις στο σύστημα μοριοδότησης και πιστοποίησης.

Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες οδηγών, τεχνικού προσωπικού και εργαζομένων στην καθαριότητα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

Η Ομοσπονδία ζητά σαφές πρόγραμμα παρουσίας και συγκεκριμένο προσδιορισμό των υπηρεσιακών υποχρεώσεων, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να ανατίθενται περιστασιακές εργασίες απλώς για τη συμπλήρωση του χρόνου παραμονής στο σχολείο.

Η ενίσχυση μέσω voucher εκτιμάται κατά μέσο όρο στα 60 ευρώ τον μήνα, ενώ για συγκεκριμένα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις προβλέπονται αναδρομικά έως και 1.000 ευρώ.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Ανακαλύπτοντας το Μέλλον στο Αριστοτέλειο», οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται πανεπιστημιακές σχολές, εργαστήρια και ερευνητικές δομές, ενώ μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις και στα σχολεία.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας προβλέπει τη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων (Πα.Συ.Ψυ.) ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με υποχρεωτική εγγραφή όλων των ψυχολόγων που ασκούν το επάγγελμα.

Σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στο ποσό της σύνταξης για τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με την χρονιά αφυπηρέτησής τους, καθώς πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις τελικές αποδοχές.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προγράμματα σπουδών και να ενημερωθούν για τα δίδακτρα, τις υποτροφίες και τη φοιτητική διαμονή.

Δύο ακόμη τακτικές πληρωμές του επιδόματος παιδιού Α21 αναμένονται έως το τέλος του 2026. Πότε εκτιμάται ότι θα καταβληθούν η πέμπτη και η έκτη δόση, τι ισχύει για πιθανή συμπληρωματική πληρωμή τον Ιανουάριο και ποια προθεσμία πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι.

Οι επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό του 2026 αποκαλύπτουν εκπλήξεις και ανατροπές στις επιλογές των εν δυνάμει σπουδαστών, καθώς αναζητούν καλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου. Τα αναφερόμενα ποσά φτάνουν έως 1.560 ευρώ, ενώ καθοριστικά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια και η σωστή δήλωση IBAN.

Οι πανεπιστημιακοί σε όλο τον κόσμο «κατεβάζουν» τα μολύβια, προτείνουν προφορικές εξετάσεις ή χρησιμοποιούν με τη σειρά τους ΑΙ για να «νικήσουν» τα ψηφιακά σκονάκια.

Μετά από έναν μήνα κατά τον οποίο παρέμεινε κλειστό λόγω προβλήματος στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας υποδέχεται και πάλι μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία στη Ρόδο σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου – Σε ποιες περιοχές δεν θα γίνουν μαθήματα

Ο κ, Λαζαράτος καταγγέλλει παρανομίες στις διαδικασίες πιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι προχωρούν χωρίς τους απαιτούμενους κανονισμούς και μητρώα. Ανακοινώνει εξώδικο 18 σελίδων και προαναγγέλλει μήνυση για απάτη και παράβαση καθήκοντος.

Ανησυχία για τη νέα προκήρυξη προσλήψεων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς εργαζόμενοι που ήδη υπηρετούν στις δομές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσσαλονίκης προειδοποιεί για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, προβλήματα στη μοριοδότηση και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 13χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Εκπνέει σήμερα, 2 Νοεμβρίου, η προθεσμία για αιτήσεις μεταθέσεων, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Υπουργείου Παιδείας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με μαθητές και γονείς να αναρωτιούνται εάν τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Γκράβα: Επιστρέφουν 4.000 μαθητές στις σχολικές αίθουσες μετά από έναν μήνα αναστολής λειτουργίας – Τι θα γίνει με τη θέρμανση

INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Πίνακας περιεχομένων

Μετά από έναν μήνα κατά τον οποίο παρέμεινε κλειστό λόγω προβλήματος στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας υποδέχεται και πάλι μαθητές και εκπαιδευτικούς.