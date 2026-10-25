Γκράβα: 4.000 μαθητές «όμηροι» χωρίς χρονοδιάγραμμα επιστροφής – Σοβαρά κενά ασφαλείας και ερωτήματα χωρίς απαντήσεις

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Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν εξελιχθεί σε έναν εφιάλτη δίχως τέλος για γονείς και μαθητές στη Γκράβα. Η αβέβαιη επιστροφή ασκεί αφόρητη πίεση σε εργαζόμενους γονείς και σε μαθητές της Γ’ Λυκείου που αναγκάζονται εξ’ αποστάσεως να καλύψουν πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη.

Στον αέρα συνεχίζονται να βρίσκονται πάνω από 4.000 μαθητές που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς παραμένει άγνωστο πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες.

Η αιτία της οσμής αερίου που «πλημμύρισε» το συγκρότημα πριν περίπου ένα μήνα δεν έχει διαπιστωθεί, ενώ το πόρισμα του ΤΕΕ καταδεικνύει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στο συγκρότημα. Την ίδια ώρα, οι μαθητές καλούνται μετ’ εμποδίων να παρακολουθούν μαθήματα με τηλεκπαίδευση.

Αυτό πρακτικά έχει εγκλωβίσει δεκάδες εργαζόμενους γονείς με παιδιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν αιτηθεί στο υπουργείο Εργασίας για άδεια με αποδοχές, ενώ παράλληλα έχει ανησυχήσει τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που ετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η απόφαση του Δήμου Αθηναίων κάνει λόγο για αναστολή λειτουργίας των σχολείων μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στη συνέχεια καθώς μεσολαβεί και η εθνική γιορτή. Οι γονείς πάντως σημειώνουν ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν διαχειριστεί το θέμα με προχειρότητα και με καμία μέριμνα για τα δεκάδες προβλήματα που έχουν προκύψει στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας.

Παράλληλα, εκφράζουν πολύ μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των μαθημάτων καθώς μετά από δική τους πίεση έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι στο συγκρότημα, που όπως αποκαλύφθηκε είχαν να γίνει πάνω από 20 χρόνια. Δήμος Αθηναίων και υπουργείο Παιδείας καθησυχάζουν αλλά δεν αναλαμβάνουν ευθύνες, την ώρα που έχουν εντοπιστεί τεράστια κενά στο σύστημα ασφαλείας του συγκροτήματος ενώ παράλληλα την επικαιρότητα απασχολούν πολλές «τρύπες» στις σχολικές υποδομές σε όλη την χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αθηναίων καλούσε τους μαθητές να επιστρέψουν στις τάξεις τους μετά την πρώτη έκθεση της ICON που δεν διαπίστωσε διαρροή αερίου.

Το ερώτημα πια δεν είναι αν υπήρχε διαρροή αερίου αλλά τι θα συνέβαινε αν δεν διαπιστώνονταν αυτά τα σοβαρά και συσσωρευμένα επί δεκαετίες προβλήματα ασφαλείας, που κανένας δεν έλεγχε, με την εκκίνηση του συστήματος θέρμανσης.

Το πόρισμα του ΤΕΕ προτείνει 6 παρεμβάσεις για τον έναν λέβητα (αυτόν υπάρχει στο 40ο Γυμνάσιο) και 8 για το κεντρικό λεβητοστάσιο χωρίς ακόμα κανείς να έχει θέσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασίων και την λειτουρογία των σχολείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, έχει ζητήσει από το ΤΕΕ να ελέγξει και την τρίτη γραμμή φυσικού αερίου που τροφοδοτεί το κολυμβητήριο και παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες στις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να υποστηρίξουν την τοποθέτηση 100 κλιματιστικών για να εξεταστεί μια εναλλακτική λύση για τη θέρμανση των σχολικών αιθουσών.

Στο πόρισμα του ΤΕΕ ανάμεσα σε άλλα βρέθηκε ότι:

Είναι εκτός λειτουργίας το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα εκ των δύο λεβητοστασίων (στο άλλο δεν κατέστη δυνατό να γίνει έλεγχος καθώς γίνονταν εργασίες).

Δεν λειτουργεί το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής αερίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης αν παρουσιαστεί επικίνδυνη κατάσταση, και δεν έχουν τηρηθεί οι επιβεβλημένοι κανόνες ασφαλείας.

Γίνεται λόγος για τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να γίνει υπόγειο με συγκολλητές συνδέσεις και βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με σύνδεση σπειρώματος και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Υπάρχει αγωγός που σύμφωνα με τη μελέτη έπρεπε να είναι υπόγειος και από πολυαιθυλένιο, αλλά κατασκευάστηκε εξωτερικά και από χάλυβα.

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο επτά σημείων συγκολλήσεων η μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, γι’ αυτό και ζητείται να ελεγχθούν όλες οι συγκολλήσεις για την αποφυγή μελλοντικής αστοχίας.

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πυροπροστασίας, καθώς στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς πυράντοχες πόρτες.

Οι γονείς ζητούν από την κυβέρνηση, τα Υπουργεία και τους Δήμου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν όλα τα μέτρα για:

Να γίνουν άμεσα οι εργασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του σχολείου δια ζώσης, με εξασφαλισμένη τη θέρμανση και με εγγυήσεις ασφαλείας από επίσημο κρατικό φορέα.

Να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση και όλο το απαραίτητο τεχνικόπροσωπικό για τις απαιτούμενες εργασίες.

Να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και επιστροφής των παιδιών μας στις σχολικές αίθουσες.

Να ληφθεί κάθε απαιτούμενο μέτρο για την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών της Γκράβας στην εκπαίδευση και την σχολική ζωή. Η τηλεκπαίδευση δεν υποκαθιστά την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί μόνο μέτρο έκτακτης ανάγκης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα που ήδη έχει ξεπεραστεί.

Από την ύποπτη οσμή στο πόρισμα-φωτιά – Όλο το χρονικό