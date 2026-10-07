Γκράβα: Πέντε ημέρες αβεβαιότητας και οσμής – Οι γραπτές εγγυήσεις απουσιάζουν, η ανασφάλεια κυριαρχεί

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Από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συνεχίζει να έχει ακόμα έντονη οσμή αερίου. Και χιλιάδες γονείς δεν ξέρουμε κάθε πρωί αν είναι ασφαλές να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο.

Από την προηγούμενη Παρασκευή η κανονικότητα 4.000 μαθητών-και των οικογενειών τους- 350 εκπαιδευτικών και δεκάδων άλλων πολιτών που δραστηριοποιούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έχει διαταραχθεί.

Στις 2 Οκτωβρίου όλοι οι γονείς μαθητών που φοιτούν στα σχολεία του συγκροτήματος μάθαμε ότι πρέπει να εκκενωθούν όλοι οι χώροι εξαιτίας ύποπτης οσμής αερίου. Τα παιδιά επέστρεψαν σπίτι και από εκείνη την ώρα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με το μέλλον των μαθημάτων και την ασφάλεια των παιδιών ενώ παράλληλα παρακολουθούμε ένα μπαλάκι ευθυνών για ένα ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό που θα έπρεπε να είχε λυθεί σε λίγες ώρες. Και συνειδητοποιώντας ότι από τις 16 Σεπτεμβρίου που έχει προκύψει το θέμα, εμείς έχουμε άγνοια.

Πέντε μέρες μετά, μετρώντας αρκετές ανακοινώσεις, διαβεβαιώσεις, συνελεύσεις και αιτήματα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συνεχίζει ακόμα να έχει έντονη οσμή αερίου. Και χιλιάδες γονείς δεν ξέρουμε κάθε πρωί αν πρέπει να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο ή όχι.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά από την πρώτη στιγμή έγγραφή διαβεβαίωση από επίσημο κρατικό φορέα ότι είναι ασφαλές οι μαθητές να συνεχίσουν τα μαθήματά τους στις αίθουσες. Και όμως δεν την έχει. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποίησε ελέγχους στο σχολείο, όπως και κλιμάκιο της ιδιωτικής εταιρείας που έχει την ευθύνη του φυσικού αερίου στο συγκρότημα.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε ο Δήμος Αθηναίων δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα και όλα είναι εντάξει. Μόνο που δεν είναι εντάξει. Η οσμή παραμένει και μαζί της και η ανησυχία μας για την ασφάλεια των σχολείων. Ειδικά για όσους έχουν παιδιά που φοιτούν στο 21ο Γενικό Γυμνάσιο, όπου και διαπιστώθηκε το πρόβλημα, είναι ξεκάθαρη η απόφαση να μην τα αφήσουν να περάσουν έξι ώρες της ημέρας τους σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ασφαλές.

Αίτημα για γραπτές εγγυήσεις

Εκπρόσωποι γονέων, εκπαιδευτικοί και μαθητές κοινοποίησαν την Τρίτη με συνέντευξη τύπου τα αιτήματά τους και ενημέρωσαν για επόμενες κινήσεις τους. Η ατμόσφαιρα στο μικρό θεατράκι της Γκράβας ήταν ιδιαίτερα τεταμένη με τα παιδιά να παίρνουν συνεχώς το λόγο και να δείχνουν με κάθε τρόπο ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε ανακοινώσεις και προφορικές διαβεβαιώσεις. Μετά τα Τέμπη, την Βιολάντα αλλά και πολλά ατυχήματα σε σχολικούς και εργασιακούς χώρους δεν δείχνει κανείς διατεθειμένος να ρισκάρει τη ζωή του.

Οι δήμοι Αθηνών και Γαλατσίου εξέδωσαν το μεσημέρι της Τρίτης ανακοίνωση και ενημέρωσαν ότι όλα είναι καλά, αλλά καλού κακού έκλεισε και η παροχή αερίου σε όλο το συγκρότημα. Γιατί να προβούν σε μια τέτοια κίνηση αφού είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος δεν θα μάθουμε ποτέ. Η Περιφέρεια κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο, το υπουργείο Παιδείας απουσιάζει από το προσκήνιο και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο κατά νόμον υπεύθυνος για τα σχολικά κτίρια μετά από τέσσερις μέρες αποφάσισε να εμφανιστεί για να ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας και από την ΚΤΥΠ να αναλάβουν «το μερίδιο της ευθύνης» που του αναλογεί.

Που βρισκόμαστε τώρα; Για την ακρίβεια κανείς δεν ξέρει.

Κοινή παραδοχή όλων των γονέων είναι ότι δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε κάθε βράδυ τι θα γίνει με τα παιδιά μας και τα μαθήματά τους το επόμενο πρωί. Σε μια εργατική περιοχή όπως η Γκράβα, με εκατοντάδες μαθητές που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες και οι γονείς τους σε αρκετές περιπτώσεις δεν ξέρουν καν καλά ελληνικά, οι ενημερώσεις και οι συνεννοήσεις της τελευταίας στιγμής δημιουργούν αδιανόητα προβλήματα.

Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι νιώθουμε ανήμποροι απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αισθανόμαστε ότι οι υπεύθυνοι μας εμπαίζουν, τα σχολικά κτήρια συνεχίζουν να έχουν έντονη οσμή, οι εκπαιδευτικοί δίνουν τον δικό τους αγώνα τους αλλά η κατάσταση φαντάζει αδιέξοδη.

Αυτό που ξέρουμε επίσης με σίγουρα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει χειριστεί το ζήτημα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο από την πρώτη στιγμή, κατά κοινή παραδοχή όλων. Δημοτικά, Γυμνάσια και ένα Σχολείο Ειδικής Αγωγής είναι για μέρες στο έλεος διεργασιών που δεν θα έπρεπε να μας αφορούν. Οι έλεγχοι έπρεπε να έχουν γίνει από τις 16 Σεπτεμβρίου, όταν χτύπησε ο πρώτος συναγερμός, τα επίσημα έγγραφα έπρεπε να έχουν κοινοποιηθεί σε όλους και οι αρμόδιοι του Δήμου Αθηναίων έπρεπε με σοβαρότητα να έχουν αποφασίσει αν μπορούν οι μαθητές να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες. Αν ναι θα έπρεπε να υπάρξει γραπτή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των κτιρίων.

Τέλος, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας και τα παιδιά μας να πηγαίνουν κάθε μέρα σε σχολεία που είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή.