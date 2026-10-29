Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2027: «Κλείνει» η πλατφόρμα – Ποιοι προλαβαίνουν, ποιοι αποκλείονται και τι ισχύει για τους νεοδιόριστους

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Λήγει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η προθεσμία για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2027. Τι ισχύει για νεοδιόριστους, οργανικές θέσεις, Ειδική Αγωγή, μοριοδότηση και ανάκληση αιτήσεων, σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ, Νεκτάριου Κορδή.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών του 2027, καθώς τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους λίγες ακόμη ημέρες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης, στους περιορισμούς για τους νεοδιόριστους και στις δυνατότητες ανάκλησης των αιτήσεων.

Τις βασικές προθεσμίες και τις προϋποθέσεις υπενθυμίζει με αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα ο αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), Νεκτάριος Κορδής, επισημαίνοντας παράλληλα τις αλλαγές που θεωρεί αναγκαίες στο ισχύον πλαίσιο μεταθέσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διαδικασία αφορά μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και μεταθέσεις σε ΚΕΔΑΣΥ και περιοχές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μεταθέσεις 2027: Πότε λήγουν οι αιτήσεις και πού υποβάλλονται

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 16 Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη προθεσμία είναι αποκλειστική για τις κατηγορίες μεταθέσεων που καλύπτει η εγκύκλιος, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μεταθέσεις.

Για τις τελευταίες, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Στο ίδιο διάστημα, έως τις 2 Νοεμβρίου, υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης, χωρίς σε αυτή τη φάση να δηλώνονται συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Υποχρεωτική είναι η υποβολή αίτησης οριστικής τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολείο.

Μέχρι πότε μπορεί να ανακληθεί μια αίτηση μετάθεσης

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση έχουν τη δυνατότητα να την ανακαλέσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 15:00.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα, η ανάκληση καθιστά την αίτηση άκυρη και δεν επιτρέπεται η επανενεργοποίησή της ή η εκ νέου υποβολή της.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς μετά την πραγματοποίηση της μετάθεσης, καθώς δεν προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησής της.

Ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα μετάθεσης

Βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης αποτελεί, κατά γενικό κανόνα, η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική θέση έως τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων.

Στον χρόνο αυτό μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να συνυπολογιστούν περίοδοι προσωρινής τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων ή μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και χρόνος παραμονής στη διάθεση υπηρεσιακών συμβουλίων χωρίς υπαιτιότητα των ίδιων.

Σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κορδή, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικοί που έχουν μετατεθεί από περιοχή σε περιοχή, έχουν βελτιώσει την τοποθέτησή τους ή έχουν μεταταχθεί, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις υπηρεσίας.

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τι ισχύει με τη διετία

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι περιορισμοί που ισχύουν για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Όσοι διορίστηκαν από το 2021 και έπειτα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο σχολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους.

Για τις μεταθέσεις του 2027, η συμπλήρωση της διετίας εξετάζεται με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2027.

Υπάρχουν, πάντως, προβλεπόμενες εξαιρέσεις από την υποχρέωση υπηρέτησης στην οργανική θέση ή στην περιοχή διορισμού, μεταξύ άλλων για συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες και περιπτώσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Στο ενημερωτικό σημείωμα επισημαίνεται επίσης η θέση της ΟΛΜΕ υπέρ της κατάργησης της υποχρεωτικής διετούς παραμονής των νεοδιόριστων και της δυνατότητας μετάθεσης μετά την ολοκλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στο ΠΥΣΔΕ διορισμού.

Πρόκειται για διεκδίκηση της Ομοσπονδίας και όχι για αλλαγή που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

Ειδική Αγωγή: Πότε επιτρέπεται η μετάθεση στη Γενική Εκπαίδευση

Διαφορετικές προϋποθέσεις προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όσοι μετατέθηκαν από τη Γενική Εκπαίδευση σε οργανικές θέσεις της Ειδικής Αγωγής μπορούν να ζητήσουν επιστροφή στη Γενική Εκπαίδευση εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση και έχουν συμπληρώσει δύο έτη διδακτικής υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή μετά τη μετάθεσή τους.

Για τους νεοδιόριστους στην Ειδική Αγωγή προβλέπεται υποχρεωτική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε σχολικές μονάδες ΕΑΕ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού, οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν το 2022 μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στη Γενική Εκπαίδευση, καθώς, με βάση το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων του 2027, συμπληρώνεται η απαιτούμενη πενταετία.

Μεταθέσεις και αναπηρία 80% – Τι προβλέπεται

Ειδική δυνατότητα προβλέπεται για εκπαιδευτικούς με αναπηρία εφ’ όρου ζωής σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, πιστοποιημένη από ΚΕΠΑ ή ισοδύναμη αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 5128/2024, μπορούν κατ’ εξαίρεση να μετατίθενται σε περιοχές της επιλογής τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών κενών.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει διατυπώσει αιτήματα για διεύρυνση και επικαιροποίηση των ειδικών κατηγοριών μεταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων αναπηρίας 67% και άνω.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και δεν πρέπει να συγχέονται με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια μετάθεσης

Τα βασικά κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών είναι:

Η συνολική υπηρεσία.

Η συνυπηρέτηση.

Οι οικογενειακοί λόγοι.

Οι συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

Η εντοπιότητα.

Η πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, εφαρμόζεται συγκεκριμένη σειρά κριτηρίων, με τη συνυπηρέτηση να προηγείται και να ακολουθούν η εντοπιότητα, οι οικογενειακοί λόγοι, η συνολική υπηρεσία, οι δυσμενείς συνθήκες και η πρώτη προτίμηση.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία: Ζητούν αλλαγές στο σύστημα μεταθέσεων

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο καθεστώς μεταθέσεων προς τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ που παρατίθενται στο ενημερωτικό σημείωμα, η διαδικασία δεν περιλαμβάνει σύστημα μοριοδότησης και κατάταξης όλων των υποψηφίων αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζεται στις γενικές μεταθέσεις.

Η Ομοσπονδία ζητά τη θέσπιση σαφούς μοριοδότησης προσόντων, τη συνεκτίμηση κοινωνικών κριτηρίων και τη δημοσίευση αξιολογικών πινάκων κατάταξης.

Παράλληλα, έχει διατυπώσει αιτήματα για αλλαγές στις αμοιβαίες μεταθέσεις και στις αποσπάσεις προς Μουσικά Σχολεία.

Κριτική για την εγκύκλιο και αίτημα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου

Ο Νεκτάριος Κορδής υποστηρίζει ότι η φετινή εγκύκλιος μεταθέσεων δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές, παρά τα προβλήματα που, όπως επισημαίνει, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις υπηρεσιακές τους μεταβολές.

Μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της συνυπηρέτησης ζευγαριών εκπαιδευτικών και επικαιροποίησης της μοριοδότησης.

Ζητά επίσης τη διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου για τις υπηρεσιακές μεταβολές, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και των αιρετών στα ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ.

Για τους εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, πάντως, η άμεση προτεραιότητα παραμένει η ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, με ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις και στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.