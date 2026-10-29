Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο Υπουργείο Παιδείας – Μπήκαν στον προαύλιο χώρο
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Είναι μεγάλη η λίστα με τις ελλείψεις στα σχολεία, και μόνο τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο μήνα ξεπερνούν τα 15. Για την κατάσταση στα σχολικά συγκροτήματα, έκανε παρέμβαση με τη σειρά του ο Ρουβίκωνας, στο Υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, νωρίτερα την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. «Λίγες ώρες μετά την απογευματινή μας συγκέντρωση, μέλη μας μπήκαν στον προαύλιο χώρο του Υπ. και έγραψαν συνθήματα ενάντια στην επικίνδυνη εγκατάλειψη των σχολικών μονάδων της χώρας», αναφέρει η ανάρτηση.
«Η εγκατάλειψη των σχολείων, έχει χτυπήσει ταβάνι», ήταν το σύνθημα που έγραψε ο Ρουβίκωνας.
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Στην Κατηγορία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ