ΑΠΘ: Το 1ο Hackathon Μετάφρασης για την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Γλωσσικό Μοντέλο

Πίνακας περιεχομένων

Φοιτήτριες και φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχουν στο «1ο Hackathon Μετάφρασης/Localisation», που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2026

Τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη γλωσσικών πόρων για την ελληνική γλώσσα και την εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Γλωσσικού Μοντέλου θα έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσα από τη συμμετοχή τους στο «1ο Hackathon Μετάφρασης/Localisation».

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στις 9:30 π.μ., στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές της Φιλοσοφικής και της Νομικής Σχολής, καθώς και των Τμημάτων Γεωπονίας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου.

Το «1ο Hackathon Μετάφρασης/ Localisation» διοργανώνεται από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των αντίστοιχων Τμημάτων του Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικτύου European Master’s In Translation και του παρόχου γλωσσικών προϊόντων και εφαρμογών RWS.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Hackathon είναι ένας διαγωνισμός που συνδυάζει τη Μετάφραση, τις Υπολογιστικές Εφαρμογές και τις εξειδικευμένες γνώσεις από τα πεδία της Νομικής, της Ιστορίας, της Βιολογίας των Πολιτικών Επιστημών και της Τεχνολογίας Τροφίμων. Ο διαγωνισμός αφορά στη μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων των συγκεκριμένων πεδίων από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα, χωρίς τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Το υλικό της μετάφρασης θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εμπλουτισμό των γλωσσικών πόρων στην ελληνική γλώσσα και την εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Γλωσσικού Μοντέλου που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην κριτική επιτροπή θα συμμετάσχει διδακτικό προσωπικό από τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, μεταφραστές/ τριες από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακαδημαϊκοί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιημένη εκπαίδευση σε μεταφραστικό εργαλείο, πιστοποιητικό συμμετοχής, καθώς και αναμνηστικά δώρα. Παράλληλα, θα αποκτήσουν εμπειρία συλλογικής εργασίας και διεπιστημονικής συνεργασίας. Τα μέλη της νικήτριας ομάδας θα λάβουν ειδικό έπαθλο.

Η συμμετοχή στο Hackathon είναι εθελοντική.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο: https://translatingeurope.frl.auth.gr/