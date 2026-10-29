28η Οκτωβρίου: Δήμος είπε «ΟΧΙ» στην παρέλαση λόγω πιθανής κακοκαιρίας και οι μαθητές απάντησαν με ένα ηχηρό… «ΝΑΙ» – Παρέλασαν μόνοι τους!

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Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ακύρωσε τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου λόγω πρόγνωσης κακοκαιρίας, αλλά την ημέρα της επετείου επικράτησε ηλιοφάνεια. Μαθητές του 4ου Δημοτικού παρέλασαν μόνοι τους μπροστά από το σχολείο, ενώ ο δήμαρχος δέχθηκε αποδοκιμασίες κατά τη δοξολογία.

Μια διαφορετική μαθητική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου αποφάσισαν, με τη στήριξη δασκάλων και γονέων, να τιμήσουν την εθνική επέτειο παρελαύνοντας μόνοι τους έξω από το σχολείο τους. Η πρωτοβουλία ήρθε μετά την απόφαση του Δήμου να ματαιώσει την επίσημη μαθητική παρέλαση εξαιτίας των προβλέψεων για έντονη κακοκαιρία, παρά το γεγονός ότι την ημέρα της επετείου στην περιοχή επικράτησε ηλιοφάνεια.

Η ακύρωση της παρέλασης προκάλεσε αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με γονείς και κατοίκους να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για μια απόφαση που, όπως υποστήριξαν, στέρησε από τα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον εορτασμό για τον οποίο είχαν προετοιμαστεί.

Ωστόσο, οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου βρήκαν τον δικό τους τρόπο να τιμήσουν την επέτειο, πραγματοποιώντας μια μικρή παρέλαση στον δρόμο μπροστά από τη σχολική μονάδα.

Ακυρώθηκε η επίσημη παρέλαση, αλλά οι μαθητές βγήκαν στον δρόμο

Η απόφαση για τη ματαίωση της μαθητικής παρέλασης στον Άγιο Δημήτριο είχε ληφθεί από τη δημοτική αρχή την προηγούμενη ημέρα, με βάση τις μετεωρολογικές προγνώσεις που προειδοποιούσαν για καταρρακτώδεις βροχές και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

O Άγιος Δημήτριος ήταν ο μοναδικός δήμος της Αττικής που προχώρησε σε ακύρωση της παρέλασης.

Ωστόσο, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή αποδείχθηκαν διαφορετικές από εκείνες που είχαν προβλεφθεί, καθώς επικράτησε ηλιοφάνεια.

Έτσι, με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και γονέων, οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου φόρεσαν τις στολές τους και πραγματοποίησαν τη δική τους παρέλαση στη γειτονιά τους.

Η μικρή αυτή μαθητική παρέλαση έγινε στον δρόμο μπροστά από το σχολείο, ανεξάρτητα από τον επίσημο εορτασμό που είχε ματαιωθεί.

Αντιδράσεις γονέων για την ακύρωση

Η απόφαση της δημοτικής αρχής προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια σε γονείς και δημότες, οι οποίοι θεώρησαν ότι η ακύρωση ήταν υπερβολική, ιδιαίτερα μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πολλοί γονείς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους επειδή τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί για την παρέλαση και τελικά δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην επίσημη εκδήλωση.

Η πρωτοβουλία του 4ου Δημοτικού Σχολείου αποτέλεσε έναν εναλλακτικό τρόπο συμμετοχής των μαθητών στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Αποδοκιμασίες κατά του δημάρχου στη δοξολογία

Το κλίμα δυσαρέσκειας αποτυπώθηκε και κατά τη διάρκεια της δοξολογίας για την εθνική επέτειο.

O δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από γονείς και πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στον ναό.

Ακούστηκαν γιουχαΐσματα, ειρωνικά σχόλια, καθώς και φωνές με τις εκφράσεις «ντροπή» και «έξω».

Οι αντιδράσεις συνδέθηκαν με την απόφαση ακύρωσης της μαθητικής παρέλασης, την οποία μερίδα γονέων και κατοίκων χαρακτήρισε υπερβολική.

Παρά την ακύρωση της επίσημης εκδήλωσης, οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου κατάφεραν να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου με μια δική τους πρωτοβουλία.

Με τις στολές τους και τη συνοδεία δασκάλων και γονέων, παρέλασαν μπροστά από το σχολείο, δίνοντας έναν διαφορετικό χαρακτήρα στη φετινή επέτειο.

Το περιστατικό ανέδειξε την αντίδραση της σχολικής κοινότητας στην ακύρωση της επίσημης παρέλασης, αλλά και τη δυνατότητα των μαθητών να τιμήσουν την επέτειο με έναν εναλλακτικό τρόπο.

Πηγή φώτο: Πολίτες Δήμου Αγίου Δημητρίου