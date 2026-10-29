Σχολείο σε… «καραντίνα» λόγω εντόμων: Τηλεκπαίδευση αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας – 18 χρόνια χωρίς στεγαστική λύση

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Σε τηλεκπαίδευση για τις επόμενες εβδομάδες οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, μετά τα προβλήματα με έντομα και τσιμπήματα. Σε εξέλιξη οι υγειονομικοί έλεγχοι, ενώ η μεταστέγαση του σχολείου, που εκκρεμεί από το 2008, προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2027.

Εκτός σχολικών αιθουσών θα παραμείνουν για τις επόμενες εβδομάδες οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού στην Ηλεία, καθώς τα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, με καταγγελίες για παρουσία εντόμων και περιστατικά τσιμπημάτων, δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί οριστικά. Την ίδια ώρα, το χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου, που εκκρεμεί από το 2008, αναμένεται να επιλυθεί με τη μεταφορά του σε νέο κτίριο στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2027.

Η εφαρμογή τηλεκπαίδευσης για τις προσεχείς εβδομάδες αποφασίστηκε στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, και τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής διοίκησης, γονέων και μαθητών.

Σχεδόν 18 χρόνια μετά την έναρξη του στεγαστικού προβλήματος, οι μαθητές εξακολουθούν να περιμένουν τη μεταστέγαση, ενώ μέχρι τότε η επιστροφή τους στις αίθουσες εξαρτάται από την ολοκλήρωση των υγειονομικών ελέγχων και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών φοίτησης.

Τηλεκπαίδευση για τις επόμενες εβδομάδες – Τι αποφασίστηκε

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως για τις προσεχείς εβδομάδες.

Η απόφαση συνδέεται με την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στο σχολικό κτίριο.

Προς το παρόν, δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία επανέναρξης της διά ζώσης διδασκαλίας.

Η υπουργός Παιδείας υποστήριξε την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης ως προσωρινής λύσης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να συνεχιστούν τα μαθήματα και να περιοριστούν οι απώλειες διδακτικού χρόνου.

Παράλληλα, συζητήθηκε η αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που έχουν ήδη χαθεί, με ιδιαίτερη μέριμνα για την προετοιμασία των μαθητών στα ειδικά μαθήματα.

Έντομα και τσιμπήματα μαθητών – Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Αφορμή για την παρέμβαση του υπουργείου αποτέλεσαν τα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν αναφερθεί στο Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία εντόμων στους χώρους του σχολείου και περιστατικά τσιμπημάτων μαθητών, τα οποία έχουν προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Προβληματισμός έχει εκφραστεί επίσης για την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη γειτνίαση του σχολείου με σταβλική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην τηλεδιάσκεψη, βρίσκονται σε εξέλιξη υγειονομικοί έλεγχοι και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και να προσδιοριστούν οι κατάλληλες ενέργειες αντιμετώπισής του.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα από την εξέταση δειγμάτων που έχουν αποσταλεί από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία σε πανεπιστήμιο και εντομολογικό κέντρο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι να ταυτοποιηθούν τα έντομα, ώστε να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την προέλευσή τους και τα μέτρα που απαιτούνται.

Τα αποτελέσματα αναμένονται σύντομα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης των εξετάσεων.

Πέρα από τα άμεσα προβλήματα υγιεινής, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το χρόνιο στεγαστικό ζήτημα του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού.

Η εκκρεμότητα χρονολογείται από το 2008, με τη σχολική κοινότητα να αναμένει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες την οριστική αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε κατά τη συνάντηση, η μεταστέγαση του σχολείου σε νέο κτίριο τοποθετείται στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2027.

Η μεταφορά αναμένεται να επιτρέψει τη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου σε εγκαταστάσεις κατάλληλες για τις ανάγκες της μουσικής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί τον προγραμματισμό που παρουσιάστηκε και όχι επιβεβαίωση ότι η μεταστέγαση έχει ήδη ολοκληρωθεί ή ότι έχει καθοριστεί οριστική ημερομηνία παράδοσης.

Οι μαθητές μετέφεραν τις ανησυχίες τους στην υπουργό Παιδείας

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και δύο μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν απευθείας στην υπουργό Παιδείας τις ανησυχίες τους.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεών τους βρέθηκαν οι συνθήκες φοίτησης, η ασφάλεια και τα προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός, παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος και Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Νικόλαος Δελέγκος και η αναπληρώτρια διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας Πολυξένη Κοτρέτσου.

Παρόντες ήταν ακόμη η διευθύντρια του σχολείου, Ειρήνη Χρονοπούλου, και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Κωνσταντίνα Σαββοπούλου.

Το επόμενο βήμα για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες

Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών αποτελούν βασική προτεραιότητα και ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Για το επόμενο διάστημα, το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού θα συνεχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τηλεκπαίδευσης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις επιστροφής.

Παράλληλα, παραμένει σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για τη μεταστέγαση στο νέο κτίριο, με ορίζοντα τα τέλη Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου 2027.

Έτσι, η σχολική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο διαφορετικά χρονοδιαγράμματα: την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υγιεινής ώστε να επιστρέψουν οι μαθητές στη διά ζώσης διδασκαλία και την ολοκλήρωση της μεταστέγασης που αναμένεται να δώσει λύση σε μια εκκρεμότητα σχεδόν δύο δεκαετιών.