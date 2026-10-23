Στη Βουλή ο αποκλεισμός μαθήτριας ΑμεΑ απο το σχολείο λόγω έλλειψης ανελκυστήρα

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Την ανάγκη άμεσης εγκατάστασης ανελκυστήρα στο 1ο ΓΕΛ Μενεμένης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ισότιμη πρόσβαση μαθήτριας με αναπηρικό αμαξίδιο, αναδεικνύει με ερώτησή της στη Βουλή η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ράνια Θρασκιά.

Την άμεση τοποθέτηση ανελκυστήρα στο 1ο ΓΕΛ Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ισότιμη πρόσβαση μαθήτριας με αναπηρικό αμαξίδιο στους χώρους του σχολείου, ζητά με κοινοβουλευτική ερώτηση η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ράνια Θρασκιά.

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των μαθητών για την έλλειψη βασικών υποδομών προσβασιμότητας, τιθεται το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εγκατάσταση ανελκυστήρα και απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και συνολικός σχεδιασμός για την καταγραφή και αποκατάσταση αντίστοιχων ελλείψεων στα σχολεία της χώρας.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, «παρότι το σχολικό κτίριο διαθέτει τη σχετική υποτυπώδη υποδομή για εγκατάσταση, δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι και σήμερα ανελκυστήρας. Ως εκ τούτου, αναζητούνται κάθε φορά προσωρινές λύσεις, ενίοτε και μη ασφαλείς, η υλοποίηση των οποίων –τις περισσότερες φορές- επαφίετο στην αλληλεγγύη των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είναι πράγματι ανεπίτρεπτο, εν έτει 2026, οι μαθητές να προχωρούν σε καταλήψεις για να διεκδικήσουν τις βασικές υποδομές σε σχολεία, τις οποίες οφείλει να παρέχει η Πολιτεία».