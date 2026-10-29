Εφάπαξ αποζημίωση για εκπαιδευτικού έως 1.614,09 ευρώ – Ποιοι τη δικαιούνται

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Ποια είναι τα ποσά ανά κατηγορία περιοχής και οικογενειακή κατάσταση, ποια είναι η προϋπόθεση της τριετούς παραμονής και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή της.

Εφάπαξ αποζημίωση που φτάνει έως και τα 1.614,09 ευρώ προβλέπεται για εκπαιδευτικούς που μετατίθενται από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/1998 υπάλληλοι του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου δικαιούνται αποζημίωση λόγω προβληματικής περιοχής και το ύψος της καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση του 1998.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι η παραμονή του εκπαιδευτικού στην περιοχή μετάθεσης για τουλάχιστον τρία χρόνια, ενώ το ύψος της αποζημίωσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2067978/7450/0022/14-10-1998 τα ποσά της εφάπαξ αποζημίωσης καθορίζονται με βάση την κατηγορία της προβληματικής περιοχής στην οποία μετατίθεται ο υπάλληλος. Για τις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’ ο άγαμος θα πάρει 1.027,15 ευρώ, ο έγγαμος 1.173,88 ευρώ και ο έγγαμος με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις: 1.614,09 ευρώ.

Για προβληματική περιοχή κατηγορίας Β’ ο άγαμος θα πάρει 880,41 ευρώ, ο έγγαμος 1.027,15 ευρώ και ο έγγαμος με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις: 1.467,35 ευρώ.

Για την ανώτατη κατηγορία, τα άγαμα παιδιά πρέπει να είναι έως 20 ετών ή έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν. Προβλέπεται επίσης περίπτωση τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας που είναι ανίκανα για εργασία και έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Η αυξημένη αποζημίωση λόγω τέκνων αφορά, σύμφωνα με την ενημέρωση, άγαμα παιδιά ηλικίας έως 20 ετών ή έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν, καθώς και τέκνα με αναπηρία άνω του 67%, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσίας στην προβληματική περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται σε τέτοιες περιοχές καλούνται να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα παραμείνουν στη θέση τους για μία τριετία, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Η ρύθμιση αφορά και εκπαιδευτικούς που είχαν υπηρετήσει στην ίδια περιοχή με απόσπαση πριν από τη μετάθεσή τους σε αυτή. Για την καταβολή της αποζημίωσης, οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.

Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται προβληματικές

Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προβληματικής και η κατάταξή της στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία καθορίζονται από συγκεκριμένες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Βασικό θεσμικό κείμενο αποτελεί η ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από μεταγενέστερες αποφάσεις.

Η υπαγωγή μιας περιοχής στις συγκεκριμένες κατηγορίες εξαρτάται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές διοικητικές πράξεις.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν η περιοχή στην οποία έχουν μετατεθεί περιλαμβάνεται στις προβληματικές περιοχές που καλύπτονται από το συγκεκριμένο καθεστώς αποζημίωσης.

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικονομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, για τη χορήγηση της αποζημίωσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: