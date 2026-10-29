Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Βασιλειάδης, ιδρυτής των Εκπαιδευτηρίων Βασιλειάδη στη Θεσσαλονίκη
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Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ημέρα κατά την οποία το σχολείο θα παραμείνει κλειστό σε ένδειξη πένθους
Την απώλεια του Παναγιώτη Βασιλειάδη, ιδρυτή των Εκπαιδευτηρίων Βασιλειάδη στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η διεύθυνση του σχολείου, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον θάνατό του.
Η δημιουργία του σχολείου υπήρξε έκφραση του οράματος και της πίστης του στην αξία της παιδείας.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: “Η προσφορά του αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη, η οποία συνεχίζει να εμπνέει την εκπαιδευτική μας κοινότητα και να καθοδηγεί την πορεία του σχολείου. Αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τον άνθρωπο που έθεσε τα θεμέλια της κοινής μας διαδρομής.”
Όσοι/ες επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Παναγιώτη Βασιλειάδη, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, ώρα 12.00, κατά τη διάρκεια καφέ αποχαιρετισμού, που θα προσφερθεί στην αίθουσα τελετών Billy’s Palace, έναντι των κοιμητηρίων Θέρμης.
Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ημέρα κατά την οποία το σχολείο θα παραμείνει κλειστό σε ένδειξη πένθους.
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