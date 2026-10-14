Παράθυρο καταπλάκωσε μαθητή μέσα σε σχολική αίθουσα – Αγανάκτηση για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων

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Μαθητής της Α΄ Λυκείου τραυματίστηκε όταν ολόκληρο το πλαίσιο παραθύρου έπεσε πάνω του μέσα στην τάξη του ΓΕΛ Νεοχωρίου.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Οινιαδών, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ένα ολόκληρο παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του και τραυμάτισε μαθητή της Α΄ Λυκείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghinews.gr, ο μαθητής έπεσε στο δάπεδο της σχολικής αίθουσας, ενώ τα θραύσματα από τα τζάμια τού προκάλεσαν τραύματα στο κεφάλι. Στην τάξη επικράτησαν σκηνές πανικού με την αίθουσα να γεμίζει αίματα και τους μαθητές να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν.

Ο τραυματισμένος μαθητής διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Το ατύχημα φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων του Λυκείου Νεοχωρίου. Το συγκεκριμένο σχολικό κτήριο είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαθέτει οικοδομική άδεια για αυτό και δεν μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στο σχολείο πραγματοποιούνται κατά διαστήματα εργασίες συντήρησης, οι οποίες ωστόσο είναι μικρής κλίμακας. Εκείνο που παραμένει άγνωστο, είναι εάν διενεργούνται συστηματικοί και επισταμένοι τεχνικοί έλεγχοι, ώστε να διαπιστώνεται η πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων και να εντοπίζονται εγκαίρως, ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά με τραυματισμούς μαθητών και ζημιές εντός των σχολικών τάξεων, που οδήγησαν σε κλείσιμο σχολικών μονάδων για ελέγχους.