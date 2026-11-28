Η ΑΑΔΕ δίνει απαντήσεις μέσα από 13 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, τα συνηθέστερα λάθη, τη φοιτητική κατοικία, τα εισοδηματικά κριτήρια και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι για να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται.