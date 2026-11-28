ΔΥΠΑ: 200 προσλήψεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας με μισθούς έως 1.200 ευρώ – Άνοιξαν οι αιτήσεις
Πίνακας περιεχομένων
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση βάσει της διάρκειας ανεργίας, του εισοδήματος, της ηλικίας και κοινωνικών κριτηρίων.
Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για 200 ανέργους προσφέρει ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο προβλέπει την κάλυψη θέσεων εργασίας στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.200 ευρώ.
Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026. Το πρόγραμμα προβλέπει 12μηνη πλήρη απασχόληση για αποφοίτους Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την επιλογή των υποψηφίων να πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών, οικονομικών και ηλικιακών κριτηρίων.
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.200 ευρώ για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 1.170 ευρώ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) και 1.090 ευρώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία αίτηση, επιλέγοντας μία κατηγορία εκπαίδευσης (ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ), μία ειδικότητα και από μία έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης.
Για την κατάταξη των υποψηφίων μοριοδοτούνται τα εξής κριτήρια:
- Διάρκεια συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
- Ετήσιο δηλωθέν φορολογικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
- Ηλικία
- Αριθμός ανήλικων τέκνων
- Ανήλικα τέκνα με αναπηρία
- Αναπηρία του υποψηφίου
Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει τη μοριοδότηση και προσδιορίζει ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.504.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους της ΔΥΠΑ.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr