Γονική άδεια: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο – Ποιες προϋποθέσεις καταργούνται

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Με τις νέες ρυθμίσεις καταργείται η προϋπόθεση συμπλήρωσης ενός επιπλέον έτους απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για τη λήψη γονικής άδειας και επιδόματος για διαφορετικό παιδί, καθώς και η υποχρέωση κοινής δήλωσης για τους γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Σε νέες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των εργαζομένων και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής προχωρά το υπουργείο Εργασίας, με τη Νίκη Κεραμέως να ανακοινώνει αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης γονικής άδειας και άδειας φροντιστή, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Τις νέες πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας για τη διευκόλυνση των εργαζομένων και την καλύτερη ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως στην τελετή απονομής των HR Awards που διοργάνωσε η Boussias events .

Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Η υπουργός αναφέρθηκε στις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που διευκολύνουν τη λήψη γονικής άδειας και άδειας φροντιστή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, από την επόμενη εβδομάδα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο, θα είναι ευκολότερη για τους εργαζομένους η διαδικασία λήψης γονικής άδειας και άδειας φροντιστή, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ουσιαστικότερη στήριξή τους απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες για το δεύτερο και το τρίτο παιδί

Στην πράξη, η ρύθμιση διευκολύνει ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά μικρής διαφοράς ηλικίας, καθώς:

Οι γονείς δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνουν ένα επιπλέον έτος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για να λάβουν γονική άδεια και επίδομα για διαφορετικό (π.χ. δεύτερο, τρίτο) παιδί.

Οι γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τη σειρά και τη διάρκεια λήψης της άδειας.

Άδεια φροντιστή χωρίς την προϋπόθεση εξάμηνης εργασίας

Αλλαγές προβλέπονται και για τους εργαζομένους που καλούνται να φροντίσουν συγγενικά ή άλλα πρόσωπα για σοβαρούς ιατρικούς λόγους.Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση της προϋπόθεσης προηγούμενης εξάμηνης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση της άδειας φροντιστή.

Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται και όσοι έχουν ξεκινήσει πρόσφατα μια νέα εργασία, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με έκτακτες οικογενειακές ανάγκες που απαιτούν την παρουσία και τη φροντίδα τους.