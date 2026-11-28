Ζαχαράκη: Συνάντηση με τον Andreas Schleicher του ΟΟΣΑ για το Εθνικό Απολυτήριο και το Νέο Λύκειο

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Με τις συζητήσεις για το Εθνικό Απολυτήριο και την αρχιτεκτονική του Νέου Λυκείου να έχουν ήδη ξεκινήσει, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωράει στις μεταρρυθμίσεις με τεχνική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ

Ο Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ Andreas Schleicher, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ παρέχουν ήδη τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο για τον σχεδιασμό της μεταρρύθμισης και στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες της χώρας ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Νέο Λύκειο και προγράμματα σπουδών

Η κ. Ζαχαράκη παρουσίασε τον στόχο του Εθνικού Διαλόγου για ένα Λύκειο με αυτοτελή εκπαιδευτική αξία και ένα Εθνικό Απολυτήριο που θα αναγνωρίζει δίκαια την προσπάθεια κάθε μαθητή σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής του. Για τη σημασία που έχει η φωνή των μαθητών στη συζήτηση για το σχολείο, η Υπουργός αναφέρθηκε σύντομα και για την επικείμενη ψηφιακή διαβούλευση με συμμετοχή μαθητών εκπαιδευτικών και γονέων.

Σε ό,τι αφορά τα νέα προγράμματα σπουδών, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται να καλλιεργεί το σχολείο. Έμφαση δόθηκε στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την ικανότητα των μαθητών να συνδυάζουν πηγές, να αξιολογούν την αξιοπιστία μιας πληροφορίας, να τεκμηριώνουν την άποψή τους, να συνεργάζονται και να εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν σε προβλήματα της καθημερινής ζωής.

Για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, οι δύο πλευρές συζήτησαν πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν τα νέα εργαλεία για να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες κάθε μαθητή, διατηρώντας την παιδαγωγική ευθύνη για τη χρήση τους στην τάξη. Υπουργός αναφέρθηκε στην κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τη χρηστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην απόφαση η Ελλάδα να συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το Πιστοποιητικό Γραμματισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη της ΕΕ, το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει το σχολικό έτος 2027–2028.

Η συνεργασία της Ελλάδας με τον ΟΟΣΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις διεθνείς έρευνες PISA και TALIS.

Η διεθνής έρευνα PISA εξετάζει πώς οι 15χρονοι αξιοποιούν όσα μαθαίνουν στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες για να λύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής. Με τα νέα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και της συνεργασίας μπαίνουν οι βάσεις για σημαντικές αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση. Έχει ήδη αποφασιστεί να προστεθεί η εξέταση σε χρηματοοικονομικό γραμματισμό και στον γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη και στα μέσα (AI και media Literacy) στην επόμενη αξιολόγηση το 2029.

Η TALIS καταγράφει την εμπειρία των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων, από τις συνθήκες διδασκαλίας έως τις ανάγκες επιμόρφωσης. Στην Ελλάδα, 246 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στην έρευνα TALIS+. Η επεξεργασία και η επικύρωση των στοιχείων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η συζήτηση εστιάστηκε στη σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες των τοπικών οικονομιών και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που δημιουργεί για τους νέους η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Για την ανώτατη εκπαίδευση, η κ. Ζαχαράκη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η σύνδεσή της με την απασχόληση, η πράσινη μετάβαση και η δημοκρατική παιδεία στην ψηφιακή εποχή συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2027, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στην Αθήνα την Υπουργική Συνάντηση Παιδείας του ΟΟΣΑ και θα προεδρεύσει των εργασιών της. Η Ελλάδα κατέχει ήδη θέση αντιπροέδρου στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ (EDPC).