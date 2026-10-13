Γκράβα: Σε αναμμένα κάρβουνα οι γονείς – Συνεχίζονται οι έλεγχοι, άγνωστο πότε θα ανοίξουν τα σχολεία

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Οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συνεχίζονται, ενώ το κτίριο παραμένει κλειστό εξαιτίας της οσμής αερίου, που προκαλεί ανησυχία από τα μέσα Σεπτεμβρίου. “Εγκλωβισμένοι” βρίσκονται ωστόσο πάνω από 4.000 μαθητές και οι οικογένεις τους καθώς συνεχίζεται με μεγάλα προβλήματα η τηλεκπαίδευση.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναιών διαβεβαίωσε ότι ο έλεγχος δεν έδειξε διαρροή αερίου αλλά το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να λυθεί το “μυστήριο” με την έντονη οσμή. Σύμφωνα με την Καθημερινή η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή και πιθανότατα θα συνεχιζόταν η ίδια κατάσταση αν δεν προέκυπτε το πρόβλημα.

Σήμερα αναμένεται να μεταβούν στα σχολεία εμπειρογνώμονας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τέσσερις μηχανικοί από την ΚΤΥΠ Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία) η οποία εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών. Για αυτό το λόγο οι Σύλλογοι Γονέων του 5ου διαμερίσματος ανέβαλαν την σημερινή κινητοποιήση στο υπουργείο Παιδείας μέχρι να προκύψουν νέα δεδομένα από τους ελέγχους.

Το ζήτημα βέβαια με την παραμονή των μαθητών στο σπίτι και την προσπάθεια παρακολούθηση μαθημάτων με τηλεκπαίδευση παραμένει καθώς είναι άγνωστο πότε οι σχολικές αίθουσες θα είναι κατάλληλες να λειτουργήσουν ξανά.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε χθες ότι το συγκρότημα δεν θα επαναλειτουργήσει έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι από πλευράς πολιτείας. «Μέχρι να γίνουν αυτά, να διενεργηθούν δηλαδή οι έλεγχοι από την πολιτεία, τα υπουργεία και το ΤΕΕ […], το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση».

Το πόρισμα του ελέγχου που πραγματοποίησε η εταιρεία ICON Group στο σχολικό συγκρότημα αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαρροή από «το εσωτερικό ελεγχθέν δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου» αλλά διαπιστώθηκε ότι «υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης αερίου και της μελέτης που μας παραδόθηκε», σημειώνει η εταιρεία. Κατά συνέπεια, το δίκτυο σωληνώσεων μέσα στα σχολεία είναι διαφορετικό από το σχέδιο που απεικονίζεται στη μελέτη με βάση την οποία δόθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει δεν αναφέρονται λεπτομερώς, ωστόσο επισημαίνεται ότι χρειάζεται να γίνουν νέες τροποποιητικές μελέτες και, εφόσον απαιτείται, να υπάρξουν παρεμβάσεις στο δίκτυο. Οπως επισημαίνεται, για να εκδοθούν τα πιστοποιητικά αντοχής και στεγανότητας, παρότι οι δοκιμές δεν έδειξαν διαρροή, απαιτείται «διενέργεια συνολικού τεχνικού ελέγχου των λεβητοστασίων και του εξοπλισμού τους σύμφωνα με τις ισχύουσες τροποποιητικές διατάξεις».

Ζαχαράκη: Η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις ανήκει στον Δήμο

Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και των εκατοντάδων εκπαιδευτικών του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας εστίασε η Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο υπουργείο Παιδείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μιλώντας νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον δήμο, ενώ το υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όπως είπε, οι έλεγχοι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών της ΚΤΥΠ και στελεχών του υπουργείου Παιδείας. Τόνισε, δε, ότι μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, δεν διαπιστώνεται πλέον διαρροή φυσικού αερίου.