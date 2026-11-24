Τρίτη εξαγορά ιδιωτικού σχολείου στην Κρήτη- Επιστολή στο fund στέλνει η ΟΙΕΛΕ

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Για «πλούσιο» παρελθόν με παρανομίες και αντιδεοντολογική συμπεριφορά έναντι των εργαζομένων του, κατηγορεί η ΟΙΕΛΕ το ιδιωτικό σχολείο

Νέα δεδομένα στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης διαμορφώνει η εξαγορά των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου στα Χανιά από τη βρετανική Forfar Education, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ). Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, πρόκειται για την 11η εξαγορά ιδιωτικού σχολείου στην Ελλάδα από ξένο fund, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη παρουσία επενδυτικών ομίλων στην ελληνική εκπαιδευτική αγορά.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η ΟΙΕΛΕ επαναφέρει στο προσκήνιο σειρά παλαιότερων καταγγελιών για τη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, εργασιακές και εκπαιδευτικές παραβάσεις, οφειλές δεδουλευμένων, μαζικές απολύσεις και ζητήματα τήρησης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.

Η Ομοσπονδία προαναγγέλλει την αποστολή επιστολής προς τη νέα ιδιοκτησία, ζητώντας τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής και εργασιακής νομιμότητας, καθώς και συνάντηση με τους εκπροσώπους του βρετανικού ομίλου στην Ελλάδα. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές εργασιακές εξελίξεις σε ιδιωτικά σχολεία που έχουν περάσει στον έλεγχο επενδυτικών funds, για τις οποίες αναμένεται να υπάρξει νεότερη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

Ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους αλλά και από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο ότι η 11η εξαγορά ιδιωτικού σχολείου από ξένο fund είναι γεγονός. Η Forfar Education, το βρετανικό fund που έχει ήδη εξαγοράσει δύο σχολεία της περιφέρειας, το «Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο» και το «Ροδίων Παιδεία», θέτει υπό τον έλεγχό του ένα ιδιωτικό σχολείο με πλούσιο παρελθόν παράνομων ενεργειών, τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά.

Το εν λόγω σχολείο είναι ένα από τα πλέον παραβατικά σχολεία στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης που, ωστόσο, απολάμβανε πάντοτε μια ιδιότυπη ασυλία από εποπτικές αρχές της Πολιτείας. Ανατρέχοντας στα αρχεία της Ομοσπονδίας από το 2007 κι έπειτα, διαπιστώνουμε ότι μερικές μόνο από τις καταγγελίες και τις διαπιστωμένες παραβιάσεις περιλαμβάνουν:

Εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν χωρίς νόμιμο διοριστήριο

Παράνομο ωρολόγιο πρόγραμμα και παράνομη σύνθεση προσωπικού

Μαζικές-εικονικές απολύσεις τον Ιούνιο και επαναπροσλήψεις το Σεπτέμβριο

Μη καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών επί μήνες

Παράνομη και αδήλωτη απογευματινή λειτουργία του σχολείου

Απειλές για απόλυση εκπαιδευτικών, αν δεν δεχτούν μείωση μισθού

Απαγόρευση συνδικαλιστικής δράσης και ενημέρωσης

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι για το συγκεκριμένο σχολείο είχε προταθεί το 2010 προσωρινή άρση της άδειας λειτουργίας του και παραπομπή του ιδιοκτήτη για πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα.

Το 2014, απηυδισμένοι από την κατάσταση στο σχολείο και μετά από την απόλυση 23 από τους 28 (!!!) συναδέλφων, εκπαιδευτικοί απέστειλαν στον τότε Υπουργό Παιδείας Α. Λοβέρδο επιστολή, απόσπασμα της οποίας κοινοποιούμε σήμερα για να καταδείξουμε την κατάσταση που επικρατούσε στα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου:

«Κύριε Υπουργέ,

Εργαζόμασταν ως εκπαιδευτικοί στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο «Θεοδωρόπουλου» στα Χανιά. Είμαστε ανάμεσα στους 23 (από τους 28) εκπαιδευτικούς που ο εργοδότης μάς πέταξε κυριολεκτικά στο δρόμο στα πλαίσια της δήθεν αναδιάρθρωσης του σχολείου.

Άλλοι ήταν οι λόγοι που επεδίωξε την απόλυσή μας. Από τη μια η πρόσληψη νέων, άρα εύκολα χειρίσιμων και πιο φτηνών συναδέλφων, από την άλλη η προσπάθειά του να ξεφορτωθεί εργαζόμενους στους οποίους ήδη χρωστάει δεδουλευμένες αποδοχές πολλών μηνών και φοβόταν τις αντιδράσεις τους.»

Η ΟΙΕΛΕ θα αποστείλει επιστολή στην Forfar Education ενημερώνοντας για την κατάσταση που επικρατούσε στο σχολείο και ζητώντας να τηρείται από εδώ και στο εξής η εκπαιδευτική και εργασιακή νομιμότητα και να πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του fund στην Ελλάδα.

ΥΓ Τις επόμενες ημέρες η ΟΙΕΛΕ θα ενημερώσει για σοβαρότατες εργασιακές εξελίξεις σε σχολεία που ανήκουν σε funds.