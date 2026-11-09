Κλειστά σχολεία 11/11: Σε ποιές περιοχές και γιατί
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Κλειστά σχολεία στις 11 Νοεμβρίου: Ποιοι μαθητές θα έχουν μία ημέρα χωρίς μαθήματα
Ποια σχολεία θα είναι κλειστά ανήμερα του Αγίου Μηνά, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου.
Μία επιπλέον ημέρα χωρίς μαθήματα θα έχουν μαθητές σε ορισμένες περιοχές της χώρας την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, λόγω της τοπικής αργίας που συνδέεται με τον εορτασμό του Αγίου Μηνά.
Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στη Σαλαμίνα, την Καστοριά, την Καβάλα, την Ελευθερούπολη και το Ηράκλειο Κρήτης, όπου τιμάται ο Άγιος Μηνάς.
Οι μαθητές των συγκεκριμένων περιοχών θα έχουν έτσι μία ημέρα ανάπαυλας από τις σχολικές υποχρεώσεις τους, με τα μαθήματα να επανέρχονται στο κανονικό πρόγραμμα από την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
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