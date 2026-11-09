Κλειστά σχολεία 11/11: Σε ποιές περιοχές και γιατί

Από το σύνολο των 165 άρθρων, μόλις τρία έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Συνολικά, η δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου έχει συγκεντρώσει μέσα σε 5 ημέρες πάνω από 1230 σχόλια, με τα 976 να αφορούν μόλις τρία θέματα.