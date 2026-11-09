Ενισχυτική Διδασκαλία: Ανοίγει ο δρόμος για τις προσλήψεις αναπληρωτών – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ

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Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου και Ειδικών Μαθημάτων. Οι προσκλήσεις αφορούν υποψήφιους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων κλάδων.

Από σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου και Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει εκδώσει τις σχετικές προσκλήσεις, καλώντας τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι προσκλήσεις αφορούν την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου: Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της προκήρυξης 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ για τη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.

Η πρόσκληση αφορά τους ακόλουθους κλάδους:

ΠΕ02 – Φιλόλογοι

ΠΕ03 – Μαθηματικοί

ΠΕ04.01 – Φυσικοί

ΠΕ04.02 – Χημικοί

ΠΕ85 – Χημικοί Μηχανικοί με το προβλεπόμενο πτυχίο

ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο ΟΠΣΥΔ κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13 Νοεμβρίου.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου περιλαμβάνει μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Αγγλικών.

Αιτήσεις και για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Παράλληλα, έχει εκδοθεί πρόσκληση για την κάλυψη διδακτικών αναγκών στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) για το ίδιο σχολικό έτος.

Το πρόγραμμα αφορά την υποστήριξη μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα.

Συγκεκριμένα, η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων περιλαμβάνει:

Ελεύθερο Σχέδιο

Γραμμικό Σχέδιο

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Η πρόσκληση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των προβλεπόμενων κλάδων που είναι ενταγμένοι στους αντίστοιχους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Για το μουσικό αντικείμενο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ16, εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79.01 και πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Ποιοι αποκλείονται από τη διαδικασία

Από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εξαιρούνται όσοι εκπαιδευτικοί υπάγονται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 5Α του άρθρου 63 του νόμου 4589/2019 και την παράγραφο 4 του άρθρου 86 του νόμου 4547/2018.

Πρόκειται για περιπτώσεις υποψηφίων στους οποίους έχουν επιβληθεί οι σχετικές κυρώσεις λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης μετά από προηγούμενη πρόσληψη.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στις αντίστοιχες προσκλήσεις.

Η προθεσμία είναι κοινή για τις δύο διαδικασίες και διαρκεί από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2026-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6063910, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμβουλευτούν τις επίσημες προσκλήσεις και τους συνοδευτικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας για τις αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής ανά κλάδο και πρόγραμμα.