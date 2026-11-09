Εκπαιδευτικοί: Νέο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης – Ποιους αφορά και πότε οι αιτήσεις
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Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑΛ, Πρότυπων ΕΠΑΛ και Εργαστηριακών Κέντρων διοργανώνουν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ίδρυμα Ευγενίδου, με αντικείμενο την πρακτική εξάσκηση στη χρήση προσομοιωτών γέφυρας και μηχανοστασίου.
Η επιμόρφωση θα έχει διάρκεια 12 ωρών, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν συναφή μαθήματα των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού.
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ίδρυμα Ευγενίδου προσκαλούν τους/τις εκπαιδευτικούς του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. & Ε.Κ. σε ένα διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα 12 ωρών για τη χρήση προσομοιωτών γέφυρας και μηχανοστασίου.
Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα του Τομέα και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου Ε.Ν. και Μηχανικού Ε.Ν. συναφή με προσομοιωτές, με στόχο την ενίσχυση των παιδαγωγικών και τεχνικών δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τα πρότυπα της STCW 2010.
Τι προσφέρει το πρόγραμμα
Πρακτική εξάσκηση σε
Εφαρμογή Briefing – Simulation – Debriefing
20+ έτοιμα σενάρια προσομοίωσης
Templates, ρουμπρίκες STCW και οδηγό structured debriefing
Υλικό για άμεση εφαρμογή στην τάξη
Πώς πραγματοποιείται
Με φυσική παρουσία,σε ομάδες 6-8 ατόμων, στις εγκαταστάσεις προσομοιωτών του Ιδρύματος Ευγενίδου στην Αθήνα ή σε σχολείο του νομού υπηρέτησης των εκπαιδευτικών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό διαθέτει κατάλληλο και λειτουργικό εργαστήριο προσομοιωτών και ότι υπάρχουν περισσότερες από τρεις (3) αιτήσεις.
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Νοεμβρίου 2026 – Φεβρουαρίου 2027.
Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων του μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλοντας αίτηση μέσω της Δικτυακής Πύλης (Περσέας) του ΙΕΠ (https://mitroo.iep.edu.gr/login), κάνοντας εγγραφή/είσοδο και συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14.00 έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Πρόσκληση.
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