Εκπαιδευτικοί: Νέο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης – Ποιους αφορά και πότε οι αιτήσεις

Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου και Ειδικών Μαθημάτων. Οι προσκλήσεις αφορούν υποψήφιους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων κλάδων.

Η απόφαση αφορά την ενίσχυση του δικτύου των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης και τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2026-2027.

Με περισσότερους εκπαιδευτικούς, διευρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων και επιπλέον ώρες δωρεάν διδασκαλίας λειτουργεί από σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, ενισχύοντας την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το πρώτο ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο SPARK Global του Stanford University, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προβλέπει 27.494 επιδοτούμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης για ανέργους άνω των 30 ετών, με ενίσχυση έως 984,75 ευρώ τον μήνα προς τους εργοδότες για 12 μήνες.

Από το σύνολο των 165 άρθρων, μόλις τρία έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Συνολικά, η δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου έχει συγκεντρώσει μέσα σε 5 ημέρες πάνω από 1230 σχόλια, με τα 976 να αφορούν μόλις τρία θέματα.

Δύο εγκυκλίους για την καταγραφή λειτουργικών κενών στη Γενική και την Ειδική Αγωγή απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, ενόψει της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ. Προθεσμία οριστικοποίησης έως τις 12 Νοεμβρίου.

H πιλοτική εφαρμογή του Πανεπιστημίου Αιγαίου δοκίμασε στην πράξη τις δυνατότητες της ρομποτικής στις αστικές μεταφορές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για 3.262 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω της προκήρυξης 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο συμμετοχής έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Σε τροχιά διαβούλευσης μπαίνει το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μέσα στην εβδομάδα ξεκινά η δημόσια ψηφιακή συζήτηση για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος

Ανησυχία και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κατάσταση των σχολικών υποδομών στον Υμηττό, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφεται δεύτερο σοβαρό περιστατικό αποκόλλησης δομικού στοιχείου σε σχολικό κτίριο.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν η σκηνική δράση και η θεατρική παραγωγή του Ευριπίδη, μέσα από σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ενώ το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της διακεκριμένης ελληνίστριας Patricia Elizabeth Easterling.

Ανακοινώθηκαν οι κρίσιμες ημερομηνίες για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2027-2028, δίνοντας από νωρίς σε γονείς και υποψηφίους τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες επιλογής.

Οι Σύλλογοι Γονέων ζητούν άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ελέγχους στις διαδικασίες παρασκευής και μεταφοράς των γευμάτων, καθώς και έγγραφες εξηγήσεις από τον ανάδοχο, ενώ ανάλογες αναφορές έχουν προηγηθεί σε σχολεία της Αττικής.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, προβλέποντας κονδύλια άνω των 7,3 εκατ. ευρώ για το 2026 και το 2027.

Την απαλλαγή του εκπαιδευτικού είχε εισηγηθεί και ο εισαγγελέας, ενώ η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από δύο συνεδριάσεις του δικαστηρίου και την εξέταση των μαρτύρων

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το πρόγραμμα «100% Πράσινα Σχολεία», μέσω του οποίου 20 σχολικές μονάδες, τουλάχιστον μία σε κάθε περιφέρεια, θα ανακαινιστούν ριζικά

Από τα 1.000 ευρώ του 2019 στα 2.000 και 2.500 ευρώ σήμερα – Αυξημένα εισοδηματικά όρια για τους φοιτητές του Δημοκριτείου και σχεδιασμός για 700 νέες θέσεις στις φοιτητικές εστίες

«Όχι» σε σύγκρουση συμφερόντων, πολιτικές σκοπιμότητες και δώρα για τους αξιολογητές. Τι πρέπει να προσέξουν τα Ιδρύματα για να μη διακινδυνεύσουν την πιστοποίηση.

Ποιοι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομή, θέατρο και άλλους κλάδους μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση;

Εκπαιδευτικοί: Νέο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης – Ποιους αφορά και πότε οι αιτήσεις

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Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑΛ, Πρότυπων ΕΠΑΛ και Εργαστηριακών Κέντρων διοργανώνουν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ίδρυμα Ευγενίδου, με αντικείμενο την πρακτική εξάσκηση στη χρήση προσομοιωτών γέφυρας και μηχανοστασίου.