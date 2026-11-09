Ειδική Αγωγή: Ιδρύονται νέα ΚΕΔΑΣΥ – Σε ποιες περιοχές και τι προβλέπει το ΦΕΚ

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Η απόφαση αφορά την ενίσχυση του δικτύου των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης και τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2026-2027.

Δύο νέα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) ιδρύονται σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, με την απόφαση 149992/Δ3, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6642 της 6ης Νοεμβρίου 2026, προβλέπεται η ίδρυση δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με έδρα τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, καθώς και νέου ΚΕΔΑΣΥ στη Θήρα.

Η κοινή υπουργική απόφαση φέρει τις υπογραφές του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιου Πετραλιά, του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Πού ιδρύονται τα δύο νέα ΚΕΔΑΣΥ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι δύο νέες δομές είναι:

2ο ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου: Ιδρύεται στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με έδρα τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

ΚΕΔΑΣΥ Θήρας: Ιδρύεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Θήρα.

Για την ίδρυση των νέων δομών είχαν προηγηθεί σχετικά αιτήματα και εισηγήσεις των αρμόδιων εκπαιδευτικών και αυτοδιοικητικών φορέων.

Ειδικότερα, για την Κρήτη είχε επισημανθεί από το υφιστάμενο ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας δεύτερου Κέντρου στην Περιφερειακή Ενότητα.

Αντίστοιχα, για τη Θήρα είχε υποβληθεί εισήγηση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, η οποία περιλάμβανε και τεκμηρίωση για την αναδιάταξη του δικτύου ΚΕΔΑΣΥ στις Κυκλάδες.

Πού θα στεγαστούν οι νέες δομές

Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει ειδικές αναφορές στη στέγαση των δύο ΚΕΔΑΣΥ.

Στην περίπτωση του δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει αναλάβει να μεριμνήσει για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου, τον οποίο θα διαθέσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα για τη λειτουργία της νέας δομής.

Για το ΚΕΔΑΣΥ Θήρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην απόφαση, έχουν εξεταστεί δύο εναλλακτικές επιλογές:

Η συστέγαση με το Γυμνάσιο Φηρών.

Η αξιοποίηση του ανακαινισμένου κτιρίου των πρώην ΕΛΤΑ στο Εμπορείο.

Και οι δύο επιλογές χαρακτηρίζονται επαρκείς ως προς τους διαθέσιμους χώρους και τη λειτουργικότητά τους.

Η οριστική επιλογή του κτιρίου θα μπορεί να καθοριστεί κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Θήρας.

Τι προβλέπεται για τη χρηματοδότηση

Στο ΦΕΚ αποτυπώνονται και οι οικονομικές προβλέψεις που συνδέονται με τη λειτουργία των νέων ΚΕΔΑΣΥ.

Για κάθε Κέντρο προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου, με επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 455 ευρώ μηνιαίως.

Για τις δύο νέες δομές, η συνολική μηνιαία δαπάνη των συγκεκριμένων επιδομάτων ανέρχεται σε 910 ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώνεται σε 10.920 ευρώ.

Για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η σχετική δαπάνη υπολογίζεται σε 3.640 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται λειτουργικές δαπάνες ύψους:

48.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

36.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για τα επόμενα οικονομικά έτη, οι σχετικές λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα από τους προϋπολογισμούς των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο.

Η κοινή υπουργική απόφαση ορίζει ρητά ότι η ίδρυση των δύο νέων ΚΕΔΑΣΥ ισχύει από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η σχετική ρύθμιση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6642/6.11.2026, με αριθμό απόφασης 149992/Δ3.

Η δημοσίευση κατοχυρώνει θεσμικά την ίδρυση των δύο δομών, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της πραγματικής λειτουργίας τους ή αναλυτικό χρονοδιάγραμμα στελέχωσης.