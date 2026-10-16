Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής γυμναστικής για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Από τις έντυπες σελίδες και τα audiobooks μέχρι το BookTok και τις ψηφιακές κοινότητες, η Gen Z επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με το βιβλίο. Νέα στοιχεία από τις ΗΠΑ αμφισβητούν την εικόνα μιας γενιάς που απομακρύνεται από την ανάγνωση και δείχνουν ότι το διάβασμα δεν χάνεται, αλλά αλλάζει μορφή, μέσα και τρόπο έκφρασης.