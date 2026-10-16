Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής γυμναστικής για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
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Στον εισαγγελέα οδηγείται 58χρονος καθηγητής γυμναστικής στη Βούλα, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία μητέρας μαθήτριας Γυμνασίου για προσβλητική πράξη σε βάρος της ανήλικης.
Καταγγελία κατά καθηγητή γυμναστικής έκανε μητέρα μαθήτριας Γυμνασίου της Βούλας κάθως όπως ισχυρίστηκε ο 58χρονος προέβη σε προσβλητικές πράξεις προς την ανήλικη.
Ο καθηγητής, μετά την καταγγελία, συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης και σήμετα οδηγείται στον εισαγγελέα.
Η υπόθεση αφορά ανήλικη, γεννημένη το 2013, η οποία όπως ανέφερε στους γονείς της δέχτηκε άσεμνο άγγιγμα στον μηρό κατά τη διάρκεια άσκησης.
Ωστόσο, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν δύο ακόμη καταγγελίες, αυτή τη φορά από ανήλικους μαθητές του σχολείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αγόρια κατέθεσαν στους αστυνομικούς ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός φέρεται να τα είχε αγγίξει στα γεννητικά τους όργανα σε προγενέστερο χρόνο.
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