Έπεσε το ταβάνι σε σχολείο και στέλνουν στο πειθαρχικό 22 εκπαιδευτικούς: Σφοδρές καταγγελίες για μετακύλιση ευθυνών

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Σχεδόν έναν χρόνο μετά την πτώση μεγάλου κομματιού σοβά σε σχολική αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη, και οι 22 εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κ. Σωτηρίου» καταγγέλλει μετακύλιση ευθυνών και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Στο πειθαρχικό συμβούλιο παραπέμπεται ολόκληρος ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη, σχεδόν έναν χρόνο μετά την πτώση μεγάλου κομματιού σοβά από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Συνολικά 22 εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας, βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχική διαδικασία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κ. Σωτηρίου», ο οποίος καταγγέλλει ότι αντί να αναζητηθούν οι ευθύνες για την ασφάλεια του σχολικού κτιρίου, στοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025, όταν αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα σοβά από το ταβάνι αίθουσας όπου βρίσκονταν μαθητές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ακολούθησε προέκυψε η παραπομπή και των 22 εκπαιδευτικών στο πειθαρχικό συμβούλιο.

«Γιατί ήταν οι μαθητές στην αίθουσα και όχι γιατί έπεσε το ταβάνι;»

Σφοδρή κριτική ασκεί ο Σύλλογος «Κ. Σωτηρίου» στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Μητρόπουλο, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία επιχειρεί να μεταφέρει τις ευθύνες για το περιστατικό στους εκπαιδευτικούς.

Όπως επισημαίνει, οι παραπομπές κοινοποιήθηκαν στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα πανεκπαιδευτικής απεργίας, ενώ το πόρισμα της ΕΔΕ δεν έχει γνωστοποιηθεί στη σχολική κοινότητα.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η πειθαρχική διαδικασία επικεντρώνεται στις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για την ασφάλεια των μαθητών, αντί στις αιτίες που οδήγησαν στην πτώση του σοβά.

«Η παραπομπή επικεντρώνεται στο: “γιατί ήταν οι μαθητές στη σχολική αίθουσα κάτω από το ταβάνι που έπεσε” κι όχι στο: “γιατί έπεσε το ταβάνι”», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων ανήκει στον Δήμο, ενώ τίθενται ερωτήματα για τις ενέργειες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς τον Δήμο Μαρκοπούλου και το υπουργείο Παιδείας.

Καταγγελίες για «παράβαση καθήκοντος» και «κακόβουλη κριτική»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι καταγγελίες για τη φύση των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αποδίδονται στους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ορισμένοι αντιμετωπίζουν ακόμη και την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος», η οποία μπορεί να επισύρει την ποινή της αργίας.

Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι αποδίδεται σε εκπαιδευτικούς το παράπτωμα της «κακόβουλης κριτικής», επειδή απευθύνθηκαν στα συνδικαλιστικά τους όργανα για υποστήριξη και εξέφρασαν αλληλεγγύη σε συναδέλφους τους που είχαν κληθεί αρχικά στο πλαίσιο της ΕΔΕ.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για παραβίαση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και υποστηρίζει ότι παραπέμφθηκαν ακόμη και εκπαιδευτικοί που, για αντικειμενικούς λόγους, δεν είχαν συμμετάσχει στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.

«Αντί για ασφαλή σχολεία, μοιράζουν διώξεις»

Ο Σύλλογος «Κ. Σωτηρίου» καταγγέλλει ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται εδώ και περίπου έναν χρόνο υπό διαρκή πίεση, με επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου και στο παιδαγωγικό κλίμα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος και τη διδασκαλία ειδικοτήτων, ενώ επαναφέρει το ζήτημα της συντήρησης και της ασφάλειας των σχολικών υποδομών.

«Αντί για ασφαλή και σύγχρονα σχολεία, μοιράζουν διώξεις και τρομοκρατία!», τονίζει, ζητώντας την πλήρη απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τις πειθαρχικές κατηγορίες.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κ. Σωτηρίου» ανακοινώνει ότι θα παράσχει πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς, ενώ καλεί τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, την ΑΔΕΔΥ, τους συλλόγους γονέων και τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις.

Για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 11:30 π.μ., έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων.

Κεντρικά αιτήματα αποτελούν η παύση των πειθαρχικών διαδικασιών, η απαλλαγή των 22 εκπαιδευτικών και η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τον συστηματικό έλεγχο και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.