Καταγγελία για αστυνομική αυθαιρεσία στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο – Δικηγόροι καταγγέλλουν προκλητική στάση

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Μαζικούς ελέγχους στοιχείων, σακιδίων και σωματικούς ελέγχους σε ανήλικους μαθητές και φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και απειλές για προσαγωγές δικηγόρων, καταγγέλλει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» Δικηγόρων.

Προκλητική στάση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου κατήγγειλε η «Αγωνιστική Συσπείρωση» Δικηγόρων. Όπως περιέγραψαν στην καταγγελία, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μαζικούς ελέγχους στοιχείων, σακιδίων, ακόμα και σωματικούς έλεγχους αδιακρίτως σε ανήλικους μαθητές και σε φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα οι αρχές απείλησαν με προσαγωγές ακόμη και δικηγόρους της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» που βρίσκονταν στο πανεκπαιδευτικό συλαλλητήριο, στο πλευρό των διαδηλωτών, σύμφωνα με την καταγγελία.

Στην ανακοίνωσή της, η «Αγωνιστική Συσπείρωση» εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και υπόλογη. Όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενισχύει και αξιοποιεί το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο καταστολής και περιορισμού των λαϊκών ελευθεριών που είχε παραλάβει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέποντας το δικαίωμα στη διαμαρτυρία σε αστυνομική υπόθεση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή τους, οι δικηγόροι τονίζουν με έμφαση ότι «οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι δεν είναι εγκληματίες», αλλά έχουν το απόλυτο δίκιο και το δικαίωμα να διεκδικούν συλλογικά ένα καλύτερο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη κατατεθεί σχετικό ψήφισμα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας (ΔΣΑ), ο οποίος καλείται να πάρει επίσημη θέση απέναντι στην κλιμάκωση της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας.