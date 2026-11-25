Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – Τι θα περιλαμβάνει

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Στόχος είναι η αποτελεσματική, υπεύθυνη και δημιουργική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία, με έμφαση στην πρακτική επιμόρφωση και στα διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής εξοικείωσης των εκπαιδευτικών.

Στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρώθηκαν δύο συναντήσεις εργασίας που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EmpowerAId.

Βασική επιδίωξη των συναντήσεων ήταν η διαμόρφωση προτάσεων για ένα πρόγραμμα διά βίου μάθησης, το οποίο θα εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική, υπεύθυνη, δημιουργική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία.

Στη διαδικασία του συνεργατικού σχεδιασμού συμμετείχαν στελέχη της εκπαίδευσης, ο επόπτης ποιότητας, σύμβουλοι εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων, επιμορφωτές και εκπαιδευτικοί της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το παρών έδωσαν, επίσης, εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας και φορέων με δραστηριότητα στους τομείς της εκπαίδευσης STEM, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της μη τυπικής μάθησης.

Στην πρώτη συνάντηση 11-11-2026, αφετηρία της συνεργασίας αποτέλεσαν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και το διαθέσιμο επιμορφωτικό υλικό του έργου. Κατά την πρώτη συνάντηση, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες, εξετάζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν. Παράλληλα, επεξεργάστηκαν προτάσεις για πρακτικές ασκήσεις επιμόρφωσης και εξέτασαν τη χρησιμότητα του υπάρχοντος υλικού, εντοπίζοντας σημεία που χρειάζονται προσαρμογή ή εμπλουτισμό.

Η δεύτερη συνάντηση στις 18-11-2026, επικεντρώθηκε στην οργάνωση της επιμόρφωσης, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα εξοικείωσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ομάδες επεξεργάστηκαν τρόπους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και διαμόρφωσαν προτάσεις για το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος. Οι παρουσιάσεις των ομάδων και η συζήτηση στην ολομέλεια έδωσαν τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και σύνθεσης των επιμέρους προτάσεων.

Στο πρόγραμμα των συναντήσεων εντάχθηκαν διαδικτυακές παρεμβάσεις του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Γουλή, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οποίες πλαισίωσαν τον επιστημονικό και παιδαγωγικό διάλογο για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν θα αξιοποιηθούν στα επόμενα στάδια του έργου EmpowerAId, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό ενός προγράμματος διά βίου μάθησης με σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό, πρακτική χρησιμότητα και δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες των εκπαιδευτικών.