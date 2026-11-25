Εργαζόμενοι γονείς: Τι αλλάζει στις γονικές άδειες και στα επιδόματα – Ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών έως τα 26 έτη

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Νέες διευκολύνσεις για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς και τις οικογένειές τους προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, καταργώντας χρονικούς περιορισμούς στη χορήγηση γονικής άδειας και επιδόματος για το δεύτερο και κάθε επόμενο παιδί

Σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς και τις οικογένειές τους περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη χορήγηση γονικών αδειών, καταργούν χρονικούς περιορισμούς για τους εργαζόμενους φροντιστές και ενισχύουν την ασφαλιστική προστασία των παιδιών έως τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Στόχος των προτεινόμενων διατάξεων είναι η καλύτερη εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, αλλά και η αντιμετώπιση των κενών ασφαλιστικής κάλυψης που προκύπτουν κατά την ενηλικίωση των παιδιών και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες για το δεύτερο και το τρίτο παιδί

Στην πράξη, η ρύθμιση διευκολύνει ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά μικρής διαφοράς ηλικίας, καθώς:

Οι γονείς δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνουν ένα επιπλέον έτος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για να λάβουν γονική άδεια και επίδομα για διαφορετικό (π.χ. δεύτερο, τρίτο) παιδί.

Οι γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τη σειρά και τη διάρκεια λήψης της άδειας.

Άδεια φροντιστή χωρίς την προϋπόθεση εξάμηνης εργασίας

Αλλαγές προβλέπονται και για τους εργαζομένους που καλούνται να φροντίσουν συγγενικά ή άλλα πρόσωπα για σοβαρούς ιατρικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση της προϋπόθεσης προηγούμενης εξάμηνης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση της άδειας φροντιστή.

Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται και όσοι έχουν ξεκινήσει πρόσφατα μια νέα εργασία, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με έκτακτες οικογενειακές ανάγκες που απαιτούν την παρουσία και τη φροντίδα τους.

Ασφαλιστική κάλυψη μέσω των γονέων έως τα 26 έτη

Ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες έχουν και οι νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή της απώλειας ασφαλιστικής κάλυψης των νέων μετά την ενηλικίωσή τους.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικές παρεμβάσεις:

· Πρώτον, όταν συμπληρώνουν τα 18 έτη, διατηρούν την ασφάλιση μέσω των γονέων τους έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

· Δεύτερον, όταν λήγει η δική τους ασφάλιση από εργασία, μπορούν να επιστρέψουν στην ασφάλιση των γονέων τους έως την συμπλήρωση των 26 ετών, ανεξάρτητα από το αν είναι άνεργα ή φοιτούν, εφόσον είναι άγαμα και δεν διαθέτουν ενεργό ίδιο δικαίωμα.

· Τρίτον, όταν εργάζονται μετά την ενηλικίωση, και έως την συμπλήρωση των 26 ετών, διατηρούν την κάλυψη μέσω των γονέων τους μέχρι να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας για δική τους ασφαλιστική ικανότητα.

Έτσι, αντιμετωπίζονται κενά στην ασφαλιστική κάλυψη κατά τη μετάβαση των νέων στην εργασία και βελτιώνεται συνολικά η κάλυψη.