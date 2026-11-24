Σχολεία: Υγρασία και φθορές καταγγέλλουν γονείς σε Δημοτικό στο Μαρούσι – Ζητούν από τον δήμο την απομάκρυνση μαθητών από επισφαλείς αίθουσες

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Αποχή από τα μαθήματα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο ετοιμάζουν οι γονείς, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών τους.

Έντονη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου για σοβαρά προβλήματα υγρασίας και εκτεταμένες φθορές σε τρεις σχολικές αίθουσες, στις οποίες καθημερινά πραγματοποιούνται μαθήματα.

Σύμφωνα με τους γονείς, παρά τις τέσσερις έγγραφες αναφορές της διεύθυνσης του σχολείου προς τον Δήμο Αμαρουσίου εντός του 2026 και την αυτοψία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται, σύμφωνα με την καταγγελία, η αίθουσα του τμήματος Ε2, με εκτεταμένες φθορές στην οροφή και εμφανή σημάδια χρόνιας υγρασίας, ενώ αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται στις αίθουσες Δ1 και Ε1. Οι γονείς εκφράζουν φόβους για πιθανή ανάπτυξη μυκήτων και επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών.

Ο Σύλλογος απαιτεί την άμεση μεταφορά των μαθητών του Ε2 σε ασφαλή αίθουσα εντός 24 ωρών, την έναρξη εργασιών αποκατάστασης και στις τρεις αίθουσες, καθώς και την τεχνική και υγειονομική αξιολόγηση των χώρων. Παράλληλα, προειδοποιεί με κλιμάκωση των διαμαρτυριών, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Πιο αναλυτά ζητά:

Άμεση απομάκρυνση των μαθητών από την περισσότερο επιβαρυμένη αίθουσα.

Ζητούμε την άμεση προσωρινή μεταφορά του τμήματος Ε2 σε άλλη κατάλληλη αίθουσα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες και να πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η καταλληλόλητα του χώρου για την ασφαλή επαναχρησιμοποίησή του.

Άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης και στις τρεις αίθουσες.

Ζητούμε να μην περιοριστεί ο Δήμος σε νέες αυτοψίες ή διαπιστώσεις, αλλά να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στις αναγκαίες εργασίες για:

Τον εντοπισμό και την οριστική αντιμετώπιση της πηγής υγρασίας.

Την αποκατάσταση πιθανών αστοχιών στην εξωτερική τοιχοποιία, στα κουφώματα ή σε άλλα δομικά στοιχεία.

Την απομάκρυνση των φθαρμένων ή τυχόν επιμολυσμένων υλικών με κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Τον κατάλληλο καθαρισμό, την πλήρη ξήρανση και την αποκατάσταση των επιφανειών.

Τεχνική και υγειονομική αξιολόγηση των αιθουσών.

Ζητούμε να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των τριών αιθουσών για τη φιλοξενία μαθητών και να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή τους σε αυτές θα γίνει μόνο αφού αντιμετωπιστούν οι αιτίες της υγρασίας και ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

Έγγραφη ενημέρωση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ζητούμε να μας γνωστοποιηθούν εγγράφως:

Τα συμπεράσματα της ήδη πραγματοποιηθείσας αυτοψίας.

Οι εργασίες που έχουν κριθεί αναγκαίες.

Ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης.

Η ημερομηνία έναρξης και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Η επανειλημμένη έγγραφη επισήμανση του προβλήματος από τη Διεύθυνση του σχολείου, σε συνδυασμό με την ήδη πραγματοποιηθείσα αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας, σημαίνει ότι η κατάσταση είναι γνωστή στις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και μήνες.

Παρά ταύτα, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση, ενώ οι μαθητές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες αίθουσες.

Αποχή από τα μαθήματα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας

«Οι μαθητές του τμήματος Ε2, με απόφαση των γονέων και κηδεμόνων τους, απέχουν από τα μαθήματά τους από σήμερα το πρωί, 24/11. Η αποχή θα συνεχιστεί και αύριο, 25/11, διεκδικώντας την άμεση μετακίνησή τους σε ασφαλή αίθουσα και την ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος», ανέφεραν οι γονείς προχωρώντας σε κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο το πρωί της Τετάρτης.

Επίσης τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 13:00 θα συνεδριάσει το Σχολικό Συμβούλιο στον χώρο του σχολείου, όπου οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θα θέσουν επιτακτικά τα ζητήματα της υγρασίας, της ασφάλειας και της καθαριότητας, διεκδικώντας συγκεκριμένες λύσεις.