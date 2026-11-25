Διεθνής Σχολή Τουρισμού με δύο campus σε Αθήνα και Καλαμάτα από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και την ĒNSOFI

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Η νέα σχολή που φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στην υψηλού επιπέδου τουριστική εκπαίδευση, θα ξεκινήσει την λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2027, με γλώσσα εκμάθησης την Αγγλική.

Δύο ισχυρές δυνάμεις στον χώρο της εκπαίδευσης και του τουρισμού συμπράττουν με στόχο να δημιουργήσουν μία τουριστική σχολή που φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνή κόμβο εκπαίδευσης στον τουρισμό και την φιλοξενία.

Το ACG, το παλαιότερο και μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα με αμερικανική διαπίστευση στην Ευρώπη, με ιστορία από το 1875, και η ĒNSOFI, ο όμιλος επενδύσεων και ανάπτυξης προορισμών, όπως η Costa Navarino, το The Ilisian και το NYNN βρίσκονται πίσω από το επιβλητικό εγχείρημα της ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism, της νέας τουριστικής σχολής με έναρξη λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2027, η οποία θα προσφέρει προγράμματα Bachelor και Master, διετές Associate Degree, εξειδικευμένες πιστοποιήσεις (certificates) και επαγγελματική εκπαίδευση στους σπουδαστές της.

Το Bachelor of Science in Hospitality Business Management θα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:

Hospitality Management

Sustainable Tourism & Destination Management

Culinary Arts

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, επίσης, ερευνητικό κέντρο με βάση την Καλαμάτα, στο Navarino Institute, με έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, και το Κέντρο Αριστείας στη Διατροφή, τον Τουρισμό και την Αναψυχή (Center of Excellence in Food, Tourism and Leisure), με βάση την Αθήνα.

Το ερευνητικό κέντρο στην Καλαμάτα, στο Navarino Institute, με έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, θα συμπληρώσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής. Η τοπική παραγωγή, η γαστρονομική παράδοση και η εμπειρία του επισκέπτη αποτελούν πεδία στα οποία η έρευνα μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην επαγγελματική πρακτική και την ανάπτυξη των προορισμών.

Διεθνείς συνεργασίες και προσέλκυση ξένων φοιτητών

Το νέο εκπαιδευτικό εγχείρημα θα λειτουργήσει με δύο πόλους: ένα campus στην Αθήνα κι ένα campus στην Καλαμάτα, για να στηρίξει το θεωρητικό, ερευνητικό αλλά και το πρακτικό κομμάτι στην διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ηγετικών στελεχών στον τουρισμό, που θα φέρει την Ελλάδα στην κορυφή των τουριστικών προορισμών.

Ο Ed Wingenbach, Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλαδος, υπογράμμισε κατά την παρουσίαση του νέου προγράμματος ότι στόχος είναι να δοθεί στους Έλληνες φοιτητές ένας ισχυρός λόγος να επιλέξουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη φιλοξενία στη χώρα τους, προσελκύοντας παράλληλα ταλαντούχους φοιτητές και ακαδημαϊκούς από όλον τον κόσμο, ώστε να συμβάλλουν στο μέλλον της Ελλάδας.

Η Μαρίνα Παπατσώνη, Αντιπρόεδρος της ĒNSOFI σημείωσε ότι γίνεται μια κοινή προσπάθεια να διαμορφωθεί μια νέα γενιά επαγγελματιών που θα συνδυάζει τη γνώση και τις δεξιότητες με την αυθεντική φροντίδα για τους επισκέπτες και τον σεβασμό προς τους συναδέλφους τους και το περιβάλλον».

Η φοίτηση στη νέα σχολή θα παρέχει και τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, με τους φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις κάθε προγράμματος. Στα ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το Glion, το University of Central Florida, το CIA, το Hong Kong PolyU και άλλα.

Οι συνεργασίες αυτές συνδέουν την Ελλάδα με κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης στη φιλοξενία και τη γαστρονομία σε τρεις ηπείρους, Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Το εκπαιδευτικό μοντέλο της Σχολής βασίζεται στη συμμετοχή διεθνούς διδακτικού προσωπικού, σε διαλέξεις διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ηγετικών στελεχών του κλάδου, καθώς και σε μια διεθνή, πολυπολιτισμική φοιτητική κοινότητα.

Επιπλέον, η ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism επιδιώκει να προσελκύσει φοιτητές από όλον τον κόσμο, προσφέροντας εκπαίδευση που συνδυάζει ακαδημαϊκή γνώση, εφαρμοσμένη μάθηση και διεθνή επαγγελματική εμπειρία.

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας σχολής παρευρέθηκε και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία δήλωσε: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω αυτή τη σπουδαία νέα πρωτοβουλία, την οποία είχαμε συζητήσει μαζί πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχα την τιμή να υπηρετώ ως Υπουργός Παιδείας. Τότε, είχαμε μια πεποίθηση που καθοδηγούσε σημαντικές πτυχές του έργου μας. Τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις, όταν συνεργάζονται, πετυχαίνουν περισσότερα. Σήμερα, αυτές οι ιδέες παίρνουν σάρκα και οστά σε αυτή την αίθουσα. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με ιστορία σχεδόν 150 ετών συμπράττει με έναν όμιλο που έχει δημιουργήσει ορισμένους από τους πλέον καταξιωμένους προορισμούς της Ελλάδας. Ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του κλάδου σχεδίασαν από κοινού το πρόγραμμα σπουδών. Πρωτοβουλίες όπως αυτή κρατούν ταλέντα στην Ελλάδα, προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό και δημιουργούν ευκαιρίες στην περιφέρεια».