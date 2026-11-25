Πανελλήνιες: Πειθαρχική δίωξη εκπαιδευτικών για το λάθος στην εξέταση του Ελεύθερου Σχεδίου

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Η δίωξη αφορά περιστατικό κατά το οποίο τοποθετήθηκε λάθος ένα αντικείμενο κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων στο σχέδιο, με την ΟΛΜΕ να αντιδρά έντονα.

Εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πειθαρχική διαδικασία, κινδυνεύοντας ακόμα και με δυνητική αργία, με αφορμή ένα περιστατικό όπου τοποθετήθηκε λανθασμένα στοιχείο σύνθεσης κατά την εξέταση του μαθήματος του Ελεύθερου Σχεδίου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνες της Λυκειακής Επιτροπής και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ όταν αντιλήφθηκαν το λάθος ενημέρωσαν άμεσα την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και ενήργησαν άμεσα βάσει των οδηγιών που τους δόθηκαν.

«Παρόλα αυτά βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσανάλογα βαριές κατηγορίες και μάλιστα με το ενδεχόμενο της δυνητικής αργίας, χωρίς ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών και των ενεργειών των μελών της Λυκειακής Επιτροπής, γεγονός το οποίο καταδικάζουμε απερίφραστα», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ.

Η ομοσπονδία προχωράει σε στάση εργασίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 8 με 11 π-μ. την ώρα που εκδικάζεται η υπόθεση της Προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί της ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου να μπορέσουν να παραστούν και να εκφράσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στη εκπαιδευτικό.

«Δεν θα αποδεχτούμε τη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού στους χώρους της εκπαίδευσης», αναφέρει η ΟΛΜΕ, η οποία σημειώνει ότι κανένας μαθητής κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν υπέστη καμία συνέπεια.